Danilo Sacco (ex Nomadi) in concerto a Rocchetta al Volturno

ROCCHETTA AL VOLTURNO (IS) – Danilo ‘Kakuen’ Sacco, ex cantante dei Nomadi, farà tappa in Molise nell’ambito del suo tour 2023. Appuntamento il 22 agosto a Rocchetta al Volturno, con un atteso concerto in piazza a ingresso gratuito.

Il 1992 fece da autentico spartiacque nella storia dei Nomadi: lo storico cantante Augusto Daolio morì per via di un brutto male, e di conseguenza la formazione fu sull’orlo dello scioglimento. Tuttavia, grazie al grande affetto dimostrato dai fan, si decise di andare avanti, reclutando proprio il giovane Danilo Sacco alla voce.

Grazie all’incoraggiamento dei propri sostenitori e con una serie di nuovi elementi, il gruppo emiliano proseguì dunque il proprio cammino, e con Danilo Sacco ripartì per una serie di concerti pubblicando anche l’ultimo album di studio realizzato con il contributo di Daolio: “Contro”. A inizio 2012 Sacco lasciò poi il gruppo, venendo sostituito da Cristiano Turato. Da allora Danilo ha intrapreso una brillante carriera solista, che il prossimo agosto lo porterà a esibirsi nella nostra regione.