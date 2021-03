Di Maio: “Sorgerà in Molise uno dei più avanzati siti in Europa per la produzione di plastica riciclata”

POZZILLI – “La via per creare nuovi posti di lavoro è quella della Transizione ecologica. E significa anche tutelare le nuove generazioni e migliorare la qualità della vita di tutti noi. L’Italia è già leader in Europa per l’economia basata sul riciclo e oggi voglio condividere con voi un altro importante risultato raggiunto: grazie al MoVimento 5 Stelle e soprattutto al lavoro della viceministra al Mise Alessandra Todde sorgerà in Molise uno dei più avanzati siti in Europa per la produzione di plastica riciclata. Lo stabilimento di Pozzilli è un perfetto esempio di rilancio industriale al servizio della transizione ecologica”.

Così su Facebook il ministro degli esteri Luigi Di Maio (foto), che aggiunge: “In Europa, l’Italia è tra i più grandi produttori di plastica e lo stabilimento di Pozzilli ospiterà un impianto all’avanguardia, che conferma l’Italia leader dell’economia circolare. Dico questo anche perché tutte le più grandi economie del pianeta stanno già andando in questa direzione, a partire dagli USA. Ne ho anche parlato con il Segretario di Stato Antony Blinken e con gli altri collegi durante il summit Nato di Bruxelles. Insieme ci siamo confrontati sul tema della transizione ecologica: una sfida comune e globale da affrontare con determinazione”.