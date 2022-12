CAMPOBASSO – Conferito a Mariangela Boccardi e Francesco Palumbo, dirigenti medici del Gemelli Molise, il prestigioso riconoscimento ‘Eccellenze molisane al Timone’ – istituito dalla Provincia di Campobasso e dalla Consigliera di Parità. Un premio speciale alla carriera attribuito a professionisti che si sono particolarmente distinti in ambito sociale, culturale e lavorativo. Eccellenze molisane al Timone’ è un evento, attraverso il quale la Provincia di Campobasso conferisce riconoscimenti alla carriera, al merito, alla memoria e all’imprenditoria femminile a molisani che si sono particolarmente distinti nella propria vita sociale, culturale e professionale, sia in regione che fuori dai confini regionali.

“È sempre importante riconoscere il merito a chi si è fatto strada in campo culturale, sociale, professionale, dando lustro alla propria terra d’origine – ha affermato il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – Nel corso della serata conosceremo nostri conterranei che non hanno mai staccato il proprio rapporto col Molise, pur affermandosi altrove in importanti contesti nazionali e internazionali. Il ringraziamento per l’organizzazione va alla consigliera di parità Giuditta Lembo, ai consiglieri Simona Valente e Alessandro Pascale per il lavoro svolto nelle ultime settimane”.

“Con la Provincia di Campobasso abbiamo iniziato questo percorso dell’evento ‘Eccellenze al Timone’, che dopo la prima edizione ci è stato richiesto da tante persone, che hanno apprezzato di come l’ente abbia pensato di riconoscere i meriti a professionisti, che hanno portato in alto il nome del Molise, pur lavorando senza la luce dei riflettori”, il commento della Consigliera di Parità della Provincia di Campobasso, Giuditta Lembo.