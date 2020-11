Distretto Lions 108A, un corso gratuito su avvio d’impresa e start up

CAMPOBASSO – Laboratorio Avvio d’impresa e start up: è questo il titolo di un interessante quanto completo corso gratuito online promosso dalla Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà, dal Distretto Lions 108A Italy (Romagna, Marche, Abruzzo, Molise), dal Distretto Leo 108A e dalla Scuola Superiore dei Lions Clubs ‘Maurizio Panti’. Il corso, che, come evoca il titolo, avrà un orientamento essenzialmente pratico, è nato ‘dall’idea di offrire un percorso formativo per avviare un’impresa, che riteniamo essere una idea concreta per anticipare e soddisfare un bisogno futuro di molti giovani, ma anche di chi aspiri a divenire un libero professionista’, spiega Roberto Guerra, presidente della Fondazione Lions per la Solidarietà.

‘Il momento che stiamo attraversando – sottolinea Guerra – è molto difficile per tutta l’economia in generale e soprattutto per i giovani che cercano lavoro, per quelli che si sono affacciati al mondo del lavoro da poco grazie a stage o tirocini e anche per quelli che hanno contratti più stabili. Infatti, le aziende non solo non hanno la possibilità di assumere, ma, a detta degli esperti, si troveranno sempre più costrette a licenziare anche personale di qualità per alleggerire le loro strutture dei costi fissi e rimanere focalizzati sul loro business. Questo, tuttavia, non le solleverà dalla necessità di doversi avvalere di aiuti esterni, preparati, motivati e con idee innovative’.

L’impianto formativo del corso, per il quale non sono previsti vincoli di numero di partecipanti e di territori dai quali ci si può iscrivere, ovvero ogni giovane aspirante startupper, imprenditore o libero professionista potrà chiedere di seguirlo, è articolato in 6 lezioni da 3 ore ciascuna, quindi 18 ore complessive, erogate dalle 16.00 alle 19.00 il giovedì pomeriggio. Si parte il 3 dicembre, mese nel quale altre due sedute si terranno il 10 e il 17. Altre tre date nel gennaio 2021 ovvero il 14, il 21 e il 28. I sei moduli cercheranno di abbracciare tutto il percorso necessario per avviare un’impresa trattando i seguenti argomenti in programma:

03/12/20: Introduzione alla creazione di una nuova impresa. Start up, business idea, business plan

10/12/20: La scelta della forma giuridica. Le società di persone e le società di capitali. Adempimenti amministrativi, contabili, fiscali

17/12/20: Marketing nell’era di Internet e social media marketing

14/01/20: Gli aspetti economico-finanziari

21/01/20: I finanziamenti e i rapporti con le banche

28/01/20: Gli aspetti organizzativi e la gestione della squadra

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, esperti di settore e professionisti. Non mancheranno gli interventi di soci Lions imprenditori e managers che porteranno le loro testimonianze proponendo case histories di successo. Per informazioni ed iscrizioni entro il 30 novembre è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: info@masterlions.org – debora.casoli@masterlions.org – Cell. 3202933121, https://www.masterlions.org.