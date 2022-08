Dodi Battaglia in concerto a Rotello, ecco quando

ROTELLO (CB) – L’ex chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia torna a esibirsi nella nostra regione: sarà infatti in concerto il prossimo 6 agosto a Rotello, nella piazza principale del paese, con inizio alle ore 21,30. Sul palco con lui ci saranno Beppe Genise al basso, Costanzo Del Pinto alla voce, Carlo Porfilio alla batteria, Rocco Camerlengo al pianoforte e alle tastiere, Marco Marchionni alle chitarre. Sarà l’unica tappa in Molise del suo “Inno alla Musica Tour 2022”. Ingresso libero.

Autore di una parte delle musiche dei Pooh (oltre settanta titoli), Dodi vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di miglior chitarrista europeo, conferitogli nei primi anni ’80 dalla rivista Stern. Dal 1968 componente di una delle formazioni più longeve e di maggior successo della musica italiana, nel 2016 ha tenuto un tour straordinario per festeggiare i cinquant’anni della band (e il relativo scioglimento) con i suoi compagni di viaggio: Roby Facchinetti, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli.

Battaglia e’ un chitarrista straordinario, di grande effetto, ma è anche un personaggio trasversale, capace di raccontare, con la sua voce e la sua chitarra, la storia della musica italiana, quella appunto narrata in oltre cinquant’anni dai Pooh. Un motivo in più per non perdersi i suoi live.