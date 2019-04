Dove ballare in Molise, weekend 13 e 14 aprile 2019

Si balla questo weekend al Roof Club e alla Tropicana, serata anni ’90 a Le 4 Vianove e al Grand Hotel Rinascimento

Fine settimana del 13 e 14 marzo in Molise con le nuove serate per tutti gli amanti del ballo. In primo piano sabato le serate del Roof Club di Isernia, quella anni ’90 a Le 4 Vianove e una speciale di Pasqua al Grand Hotel Rinascimento mentre la domenica spazio agli amanti del caraibico con la Tropicana.

SABATO 13 APRILE

Partiamo con il Roof Club di Isernia (via Sant’Ippolito) che presenta Roof Club meets WAVE. In consolle SEV aka SImone Le, Leandr0 e Diego. Ingresso 10 euro con drink, donna omaggio entro l’1.30. Possibilità di accesso al privè solo con braccialetto (info e prenotazioni al 328.7085639).

A Le 4 Vianove di Vichiaturo appuntamento con Another Way – The Best of 90’s Music dalle ore 22. In consolle special guest dj Flavio Emme (Vinyl Set), resident dj: Dr. Gonzo. all’interno del ristorante piazzeria birreria braceria in Contrada Montevere 4. Saranno selezionati grandi successi degli anni ’90 di artisti come Corona, Gg D’Ag, Molella, Soundlovers, Aqua, Five, Ice Mc, Picotto, Prezioso. Ingresso gratuito.

Al Grand Hotel Rinascimento serata danzante dedicata al periodo Pasquale. Animazione e musica by Lucio Cerino e non mancherà una prelibata cena con menu a base di pesce a 20 euro a persona. Nel menù risotto alla zarina con salmone e caviale, trionfo di orata al limone con asparagi freschi di stagione, dessert di primavera. Sono previste alternative per chi non mangia pesce, per vegetariani, vegani e celiaci. Info e prenotazioni 0874481455.

