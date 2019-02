Dove ballare in Molise: il weekend del 16 – 17 febbraio 2019

Si balla nel fine settimana a Campobasso, Isernia e Termoli tra house e caraibici. I principali luoghi della movida

Nuovo fine settimana di febbraio per gli amanti del ballo in Molise. Andiamo a vedere i principali locali cosa offrono. Ricordiamo che su Molisenews24 è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alla serata in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 16 FEBBRAIO

In attesa dell’evento previsto per il 23 febbraio all’Invidia Show Club di Campobasso con Moonlight, nuovo format a base di Trap Rap e Reggaeton andiamo a vedere la serata del DOGMA “FEVER” con The Twerkaholics, Donpero e Belza Bwoy nella black room e Ckk nella Red room. Ingresso dalle ore 23:30 donna omaggio tutta la notte, uomo 5 euro con riduzione, 7 senza sempre compreso di drink (prenotazioni al 389 93 99 905 e 329 60 377 11).

A Isernia (via Sant’Ippolito) il Roof Club presenta la sua serata danzante con la musica elettronica. In consolle ci saranno Antonio D’Albenzio, Kris Vortex, Diego e Lucio. Ingresso donna omaggio fino all’1:30, 10 euro in lista 10 euro con drink entro le 02:30 (info e prenotazioni 328.7085639). Possibilità di accesso al privè solo con braccialetto. Sempre a Isernia si balla a La Strada disco club con “Balla la città” e la musica commerciale. Nel locale in viale 3 marzo una notte a tutta disco con prevendite disponibili presso KLÉS FIVE – Alterego – Umami Bistrot – Civico 28 – Habanero e presso i nostri soliti punti vendita Black e White Isernia – Bar Pyra Isernia – KLÉS FIVE Isernia – Bar Cocozza Carpinone – Bar Centrale Venafro. Ingresso in prevendita 10 euro inclusa consumazione, al botteghino 10 euro senza consumazione. Info e prenotazione tavoli: ‭366 2045037‬ – ‭346 6026846‬.

DOMENICA 17 FEBBRAIO

Si rinnova l’appuntamento della domenica latina a Il Tropicana Latin Club di Termoli. Dalle 22 con dj Alex Latino e la speciale animazione della Daunia Dance Acedmy per ballare a ritmo di salsa, bachata, merengue. Ingresso con obbligo di consumazione 5 euro (info e prenotazione tavoli al 3471445257).