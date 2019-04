Appuntamento al Victor Mixology bar con l’anteprima alla stagione estiva. Si balla anche al Roof Club e a La Tropicana

Weekend del 6 e 7 marzo in Molise con le nuove serate per tutti gli amanti del ballo. Closing party al Dogma di Campobasso, serata speciale al Roof Garden di Isernia con Luca Vera e consueto appuntamento latino al Tropicana di Termoli. Questi i principali appuntamenti danzanti in regione in questo fine settimana ma di seguito trovere anche altri suggerimenti.

SABATO 6 APRILE

Con il DOGMA Club che la scorsa settimana ha fatto il suo party di chiusura partiamo conil Roof Club di Isernia (via Sant’Ippolito) che presenta Roof Club Sound System con Diego, Lucio e David lno. In consolle questi tre dj. Ingresso 10 euro con drink, donna omaggio entro l’1.30. Possibilità di accesso al privè solo con braccialetto. Davide Zullo, alias David Ino, è nato e cresciuto in una piccola città del Sud Italia, circondato da dischi di vinile dance, house e italodisco che i suoi due fratelli maggiori erano soliti selezionare durante i loro dj set. Diego Capece, classe ’88 e originario della piccola provincia molisana di Isernia, ha de sempre nutrito una fittissima passione per le sonorità di tradizione black avvicinandosi già dalla fase adolescenziale ai suoni di grandi artisti quali st germain, atjazz, omer s; tutti nomi che hanno segnato una sua referenza artistica di punta.



Al Victor Mixology Bar di Termoli sabato speciale con la house music di sempreil party sarà un’anticipazione degli eventi estivi di House Of Vibes 2019 con ospiti internazionali. Il party inizierà alle 21.00, ci saranno molti Dj’s e una grande sorpresa. In console si alterneranno Mark Di Meo, Daniele Di Meo, Umberto Clementson Di Meo, Tommy Marone, Fabrizio Della Corte + GUESTS. Saranno preparati dei cocktail speciali per l’evento. Possibilità di acquistare all’evento T-Shirts House Of Vibes, Soulstice Music e Jazz In The House in esclusiva.

A Le 4 Vianove di Vichiaturo appuntamento con Let’s Dance dalle ore 22. In consolle Garden & Dr.Gonzo all’interno del ristorante piazzeria birreria braceria in Contrada Montevere 4.

DOMENICA 7 APRILE