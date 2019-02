Si balla nel weekend a Campobasso, Isernia e Termoli tra house e caraibici. I principali luoghi della movida

Secondo fine settimana di febbraio per gli amanti del ballo in Molise. Andiamo a vedere i principali locali cosa offrono. Ricordiamo che su Molisenews24 è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alla serata in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 9 FEBBRAIO

Fluo party all’Invidia Show Club di Campobasso con il primo veglione Dell Itas Pertin. Ingresso con prevendita 10 euro. Possibilità di prenotazione tavoli da 25 fino a 35 euro a persona (info e prenotazione ai numeri 3209644841 – 3899316326). Sempre a Campobasso al DOGMA “The Goat – The Greatest of All Times” con The Twerkaholics e Liffo ( Good Vybez Sound / Team Fever ) nella black room e Ckk nella Red room. Ingresso dalle ore 23:30 donna omaggio tutta la notte, uomo 5 euro con riduzione, 7 senza sempre compreso di drink (prenotazioni al 389 93 99 905 e 329 60 377 11).

A Isernia (via Sant’Ippolito) il Roof Club presenta la sua serata danzante con il meglio della musica house in vinile. In consolle Luca Loprevite e Armando Apollonio. Ingresso donna omaggio fino all’1:30, 10 euro in lista 10 euro con drink entro le 02:00 (info e prenotazioni 328.7085639).

A Termoli nuovo appuntamento al Il Tempo Sospeso con Mekkani in Nice8. In consolleNico Dor b2b Tommy Dvotion. Omaggio donna entro le 02, dopo 8 euro con consumazione mentre per l’uomo 10 euro con consumazione. Il locale apre dalla mezzanotte, info al 3460659831.

DOMENICA 10 FEBBRAIO

Il Tropicana Latin Club di Termoli presenta la sua nuova serata caraibica dalle 22 con dj Alex Latino e la speciale animazione della Daunia Dance Acedmy. Ingresso gratuito con obbligo di consumazione 5 euro (prenotazione tavoli 347.1445257).