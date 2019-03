La dj tedesca sarà in consolle per regalare un sabato speciale. Si balla anche al DOGMA Club e a Il Tropicana Latin Club

Weekend con nuove serate danzanti ispirate nei locali più conosciuti tra Campobasso, Isernia e Termoli. Tre dunque le location in evidenza: sabato si potrà scegliere tra la serata al DOGMA Club o quella al Roof Club mentre la domenica gli amanti del caraibico potranno scatenarsi a Il Tropicana Latin Club. Andiamo dunque a scoprire cosa verrà offerto in questo 9 e 10 marzo 2019, ricordando che su Molisenews24 è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alle serate in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 9 MARZO



All’Invidia Show Club di Campobasso il prossimo evento è per il 14 marzo quando ci sarà l’Unimol Party – la festa degli studenti ma si svolgerà presso l’Hotel Centrum Palace. Partiamo dunque dal DOGMA Club con FEVER – The hottest party in town con la Caterpillar Brand Lunch. Nella black room in consolle The Twerkaholics, Donpero e Belza Bwoy mentre in red room Ckk. Dress code: streetwear / hypebeast. Ingresso dalle ore 23:30, omaggio donna tutta la notte, uomo 7 euro con drink, con pass riduzione 5 euro sempre con drink (prenotazioni al 389 93 99 905).

A Isernia (via Sant’Ippolito) il Roof Club presenta la sua serata danzante con in consolle Dana Ruh [Cocoon] e Diego. Ingresso 15 euro con drink in prevendita presso: Bar del Corso, Caf’ferritti barriquebar, Bar Verdementa, Guinness Pub Isernia, Capricci Isernia, UMAMI Bistrot, Osteria O’ Pizzaiuolo, Mama Caffè 81. Possibilità di accesso al privè solo con braccialetto. Nata e cresciuta nella piccola città tedesca Gera, Dana Ruh si è presto fatta strada nella capitale di Berlino e da allora è stata in un viaggio musicale in costante evoluzione. Nei primi anni il suo suono era radicato in techno e atterrato più spesso sulla sua etichetta, Brouqade, che è diventato un punto di riferimento per i suoni dei club contemporanei. Producendo una casa e una techno più profonde e più fumose, Dana ha rilasciato l’etichetta seminuda Ostgut Ton al fianco di André Galuzzi ed è diventato uno dei membri della famiglia di Jus Ed, l’etichetta deludente New Jersey, Underground Quality, dove ha pubblicato il suo album di debutto “Naturally”. Quando non è impegnata nello studio a creare trame ruvide, Dana è un bravo DJ che trattiene i compiti dei residenti nel migliore spazio di Berlino Club Der Visionare. È lì che mette tra le tracce seducenti dei mondi di casa e techno e gemme in mezzo. Così lo fa quando è in giro per il mondo, a colpire club e festival in tutto il mondo, dal Regno Unito agli Stati Uniti, dalla Romania alla Russia. Dana Ruh riesce a parlare più forte e più coerentemente della maggior parte, e per questo motivo merita tutto l’amore che ottiene.

DOMENICA 10 MARZO



Nuovo appuntamento della domenica latina a Il Tropicana Latin Club di Termoli. Dalle 22.30 con dj Alex Latino e la speciale animazione con il Latin Staff per ballare a ritmo di salsa, bachata, merengue. Ingresso con obbligo di consumazione 5 euro (info e prenotazione tavoli al 3471445257).