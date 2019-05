Dove ballare in Molise, weekend 11 e 12 aprile 2019

Closing party al Roof Club, summer loading all’Invidia show club. Si balla anche tango e caraibico nel fine settimana

Weekend con nuovi appuntamenti di ballo dell’11 e 12 maggio in Molise. In primo piano il Roof Club di Isernia closing party quindi c’è FEVER al Dogma club mentre all’Invidia show club Summer Loading. Appuntamento a Vinchiaturo presso Le 4 Vianove con il meglio della musica anni ’90. La domenica spazio agli amanti del caraibico de La Tropicana con un ospite speciale.

Su Molisenews24 è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alle serate in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 11 MAGGIO

Partiamo con il Roof Club di Isernia (via Sant’Ippolito) che presenta il closing party con in consolle Fabrizio Sala [NOZOO / animæ] con Diego. Ingresso 15 euro con drink fino alle 2. Possibilità di accesso al privè solo con braccialetto (info e prenotazioni al 328.7085639). Fabrizio Sala, resident e fondatore del party Nozoo al Goa Club dal 2010, si rispecchia in un suono profondamente attento al dancefloor, principalmente micro-house, che però ha un occhio di riguardo per tutta la scena musicale dell’est Europa e i suoi produttori e lo ha portato negli anni ad affiancarsi ad artisti del calibro di Fumiya Tanaka, Thomas Melchior, Ion Ludwig, Petre Inspirescu, Dewalta, Nastia, Barac, Onur Ozer, Maayan Nidam, Valentino Kanzyani. Animae Ltd, la sua label, nasce insieme alla sua carriera di produttore nel 2016 e incarna in se l’eterna passione per il vinile e la continua ricerca musicale contenute in 300 copie limitate senza alcun tipo di ristampa. Supportata da tutta la scena underground e seguita in modo quasi maniacale dal suo ideatore, animae racchiude in sé l’estrema forza che attrae Fabrizio alla musica fino a formare un legame ormai indissolubile.

Al Dogma Club appuntamento con “FEVER” The hottest party in town. Nella black room The Twerkaholics e Liffo ( Team Fever / Good Vybez Sound ) mentre nella Red Room Ckk. Ingresso libero entro l’1 per tutti, dopo l’1 5 euro donna con drink + shot, uomo con pass riduzione 5 euro con drink, uomo senza pass riduzione 7 euro con drink. Info e prenotazioni al 3278674945 – 3296037711.

Serata speciale all’Invidia show club con Summer Loading – selecterd party. In consolle Luca cucullo e Gianmarco Paolucci, voice di Delbuan. Ingresso omaggio donna entro l’1, ingresso uomo entro l’1 a 10 euro. Info e prenotazione tavoli al 3280266343 – 3204330167.

A Le 4 Vianove di Vinchiaturo appuntamento con i mitici anni ’90. Il successo di Technotronic ci introduce la trentaquattresima puntata di Another Way – The Best of 90’s Music. Si balla dalle ore 22. In consolle dj Dr. GonzoResident Dj) e Faustino (Guest Dj – Vinyl Set). Corona, Molella, Soundlovers, Erika, Eiffel 65, Dee-Lite, Robert Miles, Prezioso, Gg D’Ag, Alexia, Neja, Jovanotti, Articolo 31, Miranda e tutto il meglio della mitica 90’s Music selezionato e mixato dai dj. Locale che si trova all’interno del ristorante pizzeria birreria braceria in Contrada Montevere 4. Ingresso gratuito.

Al Dopo Lavoro Ferroviario settimo appuntamento di aprile con La Milonga de Sabor nella consueta e poetica location della sala teatro dalle ore 21.30. TjCelestino Fatica. Contributo soci con accesso al buffet e alle bibite analcoliche per tutta la serata euro 10.

Sabato con aperitivo e djset al Gran Caffè Savoia di Campobasso dalle ore 19 con ricco buffet. Selezione musicale di FCMT con indie , nu disco, deep house.

DOMENICA 12 MAGGIO