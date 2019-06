Dove ballare in Molise, weekend 15 – 16 giugno 2019

A Campobasso c’è il Dogma e la Milonga. A Isernia c’è il Barriquebar mentre a Termoli inaugura la domenica latina del Lido Corallo

Parte un nuovo fine settimana per gli amanti nel ballo in Molise, vediamo i principali appuntamenti del 15 e 16 giugno. In primo piano troviamo il DOGMA con una nuova serata con due pista mentre l’Invidia show club tornerà il 29 giugno con Madman ospite special. Al Barriquebar di Isernia sonorità anni ’70 e ’80 mentre al Dopo Lavoro Ferroviario di Campobasso ultimo appuntamento stagionale con la Milonga. Al Gran Caffé Savoia aperitivo e djset. A Termoli la serata al Musurplage tornerà il 9, 10 e 11 agosto mentre domenica dalle ore 17 c’è Tropicana a Lido Le Dune Beach di Termoli. Inaugura a Lido Corallo sempre a Termoli la domenica latina.

Su Molisenews24 è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alle serate in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 15 GIUGNO

Al Dogma Club, appuntamento con “FEVER” The hottest party in town. Nella black room The Twerkaholics mentre nella Red Room Ckk. Dress code: streetwear / hypebeast. Ingresso libero entro l’1 per tutti, dopo l’1 5 euro donna con drink + shot, uomo con pass riduzione 5 euro con drink, uomo senza pass riduzione 7 euro con drink. Info e prenotazioni al 3278674945 – 3296037711.

Sabato con aperitivo e djset al Gran Caffè Savoia di Campobasso dalle ore 19 con ricco buffet. Selezione musicale di Gaetano C. (house e deep house).

Al Dopo Lavoro Ferroviario Campobasso ultimo appuntamento stagionale con la Milonga. Tj della serata Alberto Mandara (Napoli).Contributo soci euro 10 (con accesso a buffet e bibite analcoliche per tutta la serata).Parcheggio gratuito nei dintorni della stazione.

Sonorità anni ’70 e ’80 invece al Barriquebar di Isernia che propone cocktails e vini nella caratteristica location.Una selezione di brani che ci faranno tornare alle atmosfere dei “Golden Years” con dj set di Luca Loprevite dalle ore 19 con l’aperitime quindi dalle 22 la discotime.

DOMENICA 16 GIUGNO

Il Lido Dune Beach di Termoli organizza un nuovo party sulla spiaggia dalle ore 17 alle 22 “Tropicana”. In consolle Hiko Casio JR. Info al 328.4198767 e 339.4357293. Sempre a Termoli al via la domenica latina Summer del Lido Corallo. Inaugurazione con ingresso gratuito con animazione latina e special price 3 cocktail a 10 euro. Si balla con i ritmi salsa, bachata, merengue e kizomba. Info e prenotazione tavoli al 331.4797497.