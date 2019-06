Dove ballare in Molise, weekend 22 – 23 giugno 2019

A Campobasso c’è il Dogma, a Termoli tre opening party con Cala Sveva, Sea&Sand e Il Tempo Sospeso. Domenica latina a Lido Corallo

In arrivo un nuovo fine settimana per gli amanti nel ballo in Molise, vediamo i principali appuntamenti del 22 e 23 giugno. In primo piano troviamo il DOGMA, una nuova serata con due piste mentre l’Invidia show club tornerà il 29 giugno con Madman ospite special. Al Barriquebar di Isernia si torna a ballare il 28 giugno con Onion Pride & Music. Al Gran Caffé Savoia aperitivo e djset. A Termoli la serata al Musurplage tornerà il 9, 10 e 11 agosto mentre ci sarà l’opening party a Cala Sveva sabato così come al Kala Discoteca c’è Sea&Sand. A Lido Corallo sempre a Termoli domenica latina.

Su Molisenews24 è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alle serate in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 22 GIUGNO

Al Dogma Club, appuntamento con “FEVER” The hottest party in town. Nella black room The Twerkaholics con Donpero, Belza Bwoy e Liberato De Vincenzo mentre nella Red Room Ckk e Diego Colangelo. Dress code: streetwear / hypebeast. Ingresso libero entro l’1 per tutti, dopo l’1 5 euro donna con drink + shot, uomo con pass riduzione 5 euro con drink, uomo senza pass riduzione 7 euro con drink. Info e prenotazioni al 3278674945 – 3296037711.

Sabato con aperitivo e djset speciale “Corpus Domini” al Gran Caffè Savoia di Campobasso dalle ore 19 con ricco buffet. Selezione musicale di FCMT (indie, disco, deep home).

A Cala Sveva, sulla costa molisana a Termoli inaugurazione con Fabrizio Della Corte, Nick Di Palma e Alex Torraco. Animazione staff Selfie Box e Photo Booth s per scattare e condividere selfie. Info al 347.0929324, ingresso libero senza obbligo di consumazione e selezione all’ingresso.

Wave presents Sea&Sand dalle ore 23 presso Cala dei Longobardi a Termoli. Sea&Sand nasce come nuovo concept per unire musica, cura per il clubbing e spiaggia in un connubio perfetto. Una cornice rivisitata e la bellezza dell’estetica del suono che contraddistingue WAVE. Per il primo appuntamento della stagione con Alexander Skancke (Quirk) dj e i resident Alexander Skancke (Quirk) e WAVE soundsystem. Ingresso libero dalle ore 23.

Opening party anche a Il Tempo Sospeso – Garden Disco con Mekkanì. Dalla mezzanotte in consolle anche Alex B., Nico Dor e Tommy Dvotion. Ingresso omaggio entro le 2 in lista nominale (necessario contattare i pr). Dopo le 2 ingresso uomo 10 euro e donna 5 euro entrambi comprensivi di drink. Info e prenotazioni al 346.0659831.

DOMENICA 23 GIUGNO

Il Lido Corallo di Termoli domenica latina a ingresso gratuito. In consolle Tony B con animazione latina e special price 3 cocktail a 10 euro. Si balla con i ritmi salsa, bachata, merengue e kizomba. Info e prenotazione tavoli al 331.4797497.