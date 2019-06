Dove ballare in Molise, weekend 29 – 30 giugno 2019

Madman live show all’Invidia di Campobasso, fine settimana con la Milonga della Vela a Termoli. Domenica party spiaggia

Ultimo fine settimana di giugno per gli amanti nel ballo in Molise, vediamo i principali appuntamenti del 29 e 30 giugno. In primo l’Invidia show club con Madman ospite special. A Termoli due giorni in compagnia della Milonga della Vela mentre a Cala Seva serata al Sand and Sound. Domenica a Lido Mistral si balla dal pomeriggio e serata caraicia a Lido Corallo.

SABATO 29 GIUGNO

All’Invidia show club appuntamento speciale con l’ospite Madman nella sua extradate live show. Per lui 30 certificazioni tra oro e platino alle spalle, tour primaverile con soldout in tutte le date e un nuovo record di ascolti su Spotift per il singolo Veleno 7 con Gemitaiz. Data in esclusiva estiva. Ingresso 13 euro, 15 euro in prevendita salta fila. Tavoli da 35 euro a persona (Infoline: 3280266343 – 3204230167).

A Cala Sveva, sulla costa molisana a Termoli serata “Sand and Sound” con Fabrizio Della Corte, Nick Di Palma e Alex Torraco. Animazione staff Selfie Box e Photo Booth s per scattare e condividere selfie. Info al 347.0929324, ingresso libero senza obbligo di consumazione e selezione all’ingresso.

Opening party anche a Il Tempo Sospeso – Garden Disco invece torna il 6 luglio con l’evento Gué Pequeno, rapper tra i più influenti in Italia, è un punto di riferimento assoluto nel suo genere. Tappa dunque molisana del suo Summer Tour 2019.

Al Circolo della Vela di Termoli due giorni speciali dedicati al Tango con lezioni a cura dei maestri Alì Namazi e Laura Amadei (del Tango Bar di Roma), cena di pesce e serata danzantecon le selezioni musicali di Laura TB D.

DOMENICA 30 GIUGNO

Il Lido Corallo di Termoli domenica latina a ingresso gratuito. In consolle Tony B con animazione latina di Alessio Zin e Daniela Barresi. Special price 3 cocktail a 10 euro. Si balla con i ritmi salsa, bachata, merengue e kizomba. Info e prenotazione tavoli al 331.4797497.

A Lido Mistral dalle 17 si balla in spiaggia con i dj Bubu, Sofresh, Clementson e Daniele Di Meo. Fino alle 19 happy hours con 3 birre a 5 euro e 3 spritz a 10 euro mentre dalle 19.30 pasta party.