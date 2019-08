Dove ballare in Molise, weekend 3 – 4 agosto 2019

Andrea Zelletta a Il Tempo Sospeso, dj Meme a Cala Sveva. Si balla anche a Lido Le Dune, Mistral, Corallo e Cala Dei Longobardi

Secondo fine settimana di luglio per gli amanti nel ballo in Molise, vediamo i principali appuntamenti del 3 – 4 agosto. In primo piano la serata a Il Tempo Sospeso (con Andrea Zelletta da Uomini e Donne), Cala Sveva, La Risacca Beach Club e Lido Le Dune il sabato mentre la domenica si balla a Lido Corallo e Cala dei Longobardi. Doppio appuntamento invece a Lido Mistral.

SABATO 3 AGOSTO

A Cala Sveva, sulla costa molisana a Termoli “Super Djs”, dalle 23.30 serata con Dj Meme, The Top International House Music DJ con Nik di Palma local hero, special guest bartender Dario Di Carlatonio. Animazione staff Selfie Box e Photo Booth per scattare e condividere selfie. Info al 347.0929324, ingresso libero senza obbligo di consumazione e selezione all’ingresso.

Nuovo party anche a Il Tempo Sospeso – Summer Arena delle 23.59 con Andrea Zelletta special guest direttamente da Uomini e Donne. Ingresso ridotto entro l’1.30 per info e riduzioni c’è il numero 3932028778. Disponibili navette dalla stazione centrale di Termoli e Vasto andata e ritorno.

A Le Dune stay dune San Basso dalle ore 17 con Mekkanì sound system, Nico Dor, Tommy Dvotion, Syls Mhoscu e Sofreshandsoclean mentre a La Risacca Beach Club Aperl Party con musica anni ’70/’80/’90 e latino con i Live Sound. Ingresso libero, possibilità di cena con Tapas o menù alla carta. Info e prenotazioni al 347.7882117.

A Lido Mistral primo dei due appuntamenti nel fine settimana con We are Summer. Dalle 17 in consolle Orbes (Sebastian feat Undeep) e Leonard. Aperitivo Wild food and drink.

DOMENICA 4 AGOST

Il Lido Corallo di Termoli domenica latina a ingresso gratuito. In consolle Tony B con animazione latina di Giancarlo, Melania e Giusy. Sagra della porchetta e special price 3 cocktail a 10 euro. Si balla con i ritmi salsa, bachata, merengue e kizomba. Info e prenotazione tavoli al 331.4797497.

A Cala dei Longobardi dalle 23 serata Hip Hop & Dancehall nella notte di San Basso 2019. Si balla ritmo di Hip Hop / Dancehall / Trap / R’n’B / Reggae, ingresso libero. In consolle Kaya Moves, Johnny J, Jahmetta, Tony Joz, Fiore outta ghetto sound.

A Lido Mistral dalle 17 si balla in spiaggia con Charlyne in consolle. Fino alle 19 happy hours con 3 birre a 5 euro e 3 spritz a 10 euro. Ingresso libero. Pasta party dalle 19.30.