Dove ballare in Molise, weekend 4 e 5 aprile 2019

Fine settimana con nuove serate danzanti da quella di chiusura al Roof Club a quella del Dogma e per il caraibico c’è la Tropicana

Weekend con nuovi appuntamenti di ballo il 4 e 5 maggio in Molise. In primo piano il Roof Club di Isernia nella sua serata conclusiva quindi c’è FEVER al Dogma club e si rinnova l’appuntamento a Vinchiaturo sia a Le 4 Vianove che all’Hotel Ruffirio. La domenica spazio agli amanti del caraibico de La Tropicana con un ospite speciale.

Su Molisenews24 è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alle serate in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 4 MAGGIO

Partiamo con il Roof Club di Isernia (via Sant’Ippolito) che presenta l’ultimo party di all black prima della chiusura stagionale. In consolle Appulo, Falco e A.D.T.. Ingresso 10 euro con drink fino alle 2. Possibilità di accesso al privè solo con braccialetto (info e prenotazioni al 328.7085639).

Al Dogma Club appuntamento con “FEVER” The hottest party in town. Nella black room The Twerkaholics e Belza Bwoy mentre nella Red Room Ckk. Ingresso libero entro l’1 per tutti, dopo l’1 5 euro donna con drink + shot, uomo con pass riduzione 5 euro con drink, uomo senza pass riduzione 7 euro con drink. Info e prenotazioni al 3278674945 – 3296037711.

A Le 4 Vianove di Vinchiaturo appuntamento con Let’s Dance dalle ore 22. In consolle dj Dr. Gonzo. All’interno del ristorante pizzeria birreria braceria in Contrada Montevere 4. Ingresso gratuito.

All’Hotel Ruffirio di Vinchiaturo serata danzante, per info e prenotazioni 3339954680 oppure 0874348081.

Al Libertine sabato black “Drum’n’bass night” con dj Gohn originario di Termoli ma che vive a Roma. Saranno proposti ritmi con bassi e batterie.

DOMENICA 5 MAGGIO