Dove ballare in Molise, weekend 7 – 8 settembre 2019

Secondo fine settimana di agosto per gli amanti nel ballo in Molise, vediamo i principali appuntamenti del 7 e 8 settembre. Sabato si balla con il djset al Mama’s Food & Café.

SABATO 7 SETTEMBRE

Al Mama’s Food & Café di Campobasso 3° Anniversario del Chapter Molise con food & beer, dj set, Tintilia Boom Boom live band e Sexy show.