Dove ballare in Molise, weekend 8 – 9 giugno 2019

A Campobasso c’è il Dogma e l’Invidia Secret Party. A Termoli serata Musurplage e party pomeridiano a Lido Le Dune Beach

Parte un nuovo fine settimana per gli amanti nel ballo in Molise, vediamo i principali appuntamenti dell’8 e 9 giugno. In primo piano troviamo il DOGMA con una nuova serata con due pista mentre all’Invidia show club veglione di tutte le scuole. Al Gran Caffé Savoia aperitivo e djset, al Binario 1 Karaoke Dance Party. A Termoli serata al Musurplage mentre la domenica c’è Stay Dune dalle ore 17. Domenica si balla di pomeriggio a Lido Le Dune Beach di Termoli.

Su Molisenews24 è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alle serate in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 8 GIUGNO

Parlavamo in apertura del Dogma Club, appuntamento con “FEVER” The hottest party in town. Nella black room The Twerkaholics e Liffo mentre nella Red Room Daniele Pascale Aka Padh. Dress code: streetwear / hypebeast. Ingresso libero entro l’1 per tutti, dopo l’1 5 euro donna con drink + shot, uomo con pass riduzione 5 euro con drink, uomo senza pass riduzione 7 euro con drink. Info e prenotazioni al 3278674945 – 3296037711.

Sabato con aperitivo e djset al Gran Caffè Savoia di Campobasso dalle ore 19 con ricco buffet. Selezione musicale di Ckk (beat vibes underground).

Al Binario 1 Café Club serata speciale Karaoke Dance dalle ore 20.30 si parte con il karaoke e dalla mezzanotte dance anni 70′-80′. Ingresso con drink 7 euro.

Al Musurplace, Musique sur la plage di Termoli (Il Tempo Sospeso) Sike Luke, evento in collaborazione con tutte le scuole superiori di Termoli e Guglionesi. Dalle 23 Warm Up con Manuel D’Adamo; second Act – 02:30 : Mhosu b2b Nico Dor (Mekkanì Crew). Info e prevendite: Termoli 349 5172070 – 347 1540094. Biglietti a €10 sold out, ultimi biglietti rimasti a €15. Servizio Navetta (dalla stazione): preveglione: h 20:30, andata: h 23:00/ h 24:00, ritorno: h 4:00/ h 5:00.

DOMENICA 9 GIUGNO

Il Lido Dune Beach di Termoli organizza per domenica un party sulla spiaggia dalle ore 17 alle 22 “Welcome Summer”. In consolle Nico Dor e Sofreshandsoclean. Info al 328.4198767 e 339.4357293.