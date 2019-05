Dove ballare in Molise, weekend 18 e 19 maggio 2019

Nuova serata Fever al Dogma, Geolier live show all’Invidia, Private Party w/ Riccardo a Lido le dune di Termoli

Si accende un nuovo fine settimana per gli amanti nel ballo in Molise, vediamo i principali appuntamenti del 18 e 19 maggio. In primo piano troviamo il DOGMA con una nuova serata con due piste quindi all’Invidia show club live show di Geolier per il terzo veglione del Pilla a questi aggiungiamo il Lido Le Dune Beach che presentano Private Party con Riccardo in consolle mentre al Gran Caffé Savoia aperitivo e djset.

Su Molisenews24 è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alle serate in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 12 MAGGIO

Parlavamo in apertura del Dogma Club, appuntamento con “FEVER” The hottest party in town. Nella black room The Twerkaholics mentre nella Red Room Andrea Dir e Shaman Records. Ingresso libero entro l’1 per tutti, dopo l’1 5 euro donna con drink + shot, uomo con pass riduzione 5 euro con drink, uomo senza pass riduzione 7 euro con drink. Info e prenotazioni al 3278674945 – 3296037711.

Serata speciale all’Invidia show club con Geolier live show e il terzo veglione del Pilla. Il nome di Geolier è arrivato sulla bocca di tutti con un brano diventato a dir poco virale, quel “P Secondigliano”che si inserisce nell’immaginario (reale) proliferato con il fenomeno Gomorra. Cliché e codici comunicativi che continuano a condizionare qli ascolti del pubblico campano, e che hanno attirato l’interesse di molti artisti, anche all’estero. Il pezzo in pochi giorni arrivò alla conoscenza di tutti. Era il 19 aprile quando su Youtube uscì il video. Da quel giorno quasi 8 milioni di views. Ingresso saltafila a 12 euro in prevendita (Inclusi nelle prevendite biglietti della lotteria che saranno estratti durante la serata). Tavoli da 35 euro a persona a bordo pista o exclusive Privè o 30 euro per altre postazioni. Prenotazione minima 6 persone e 1 posto auto riservato. Info e prenotazione tavoli al 3280266343.

Sabato con aperitivo e djset al Gran Caffè Savoia di Campobasso dalle ore 19 con ricco buffet. Selezione musicale di Ckk con beats vibes, underground.

A Termoli c’è una serata a Lido Le Dune con WAVE & Anomasia che presentano Private Party w/ Riccardo. In consolle Riccardo (Imprints Records) undeep Giuseppe Angeloro (WAVE). Ingresso dalle ore 23 e bracciale solo in prevendita a 5 euro. Evento privato e bracciali limitati. Info sui bracciali:

Antonio (+39 324 614 8507) – Termoli / Campobasso

Manolo (+39 329 870 5025) – Termoli

Federica (+39 346 860 9545) – Termoli

Alfredo (+39 327 286 1280) – Molise / Puglia

Emilia (+39 388 691 7604) – Puglia