In quali locali ballare questo fine settimana del 26 e 27 gennaio? Tra le serate della movida suggerite disco e caraibico in evidenza

Primo appuntamento con questa nuova rubrica dedicata al ballo nel fine settimana in Molise. Dopo quella degli eventi quotidiani e del weekend in regione andiamo a vedere nello specifico i principali locali cosa propongono sabato e domenica 26 e 27 gennaio. Ricordiamo che sul giornale è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alla serata in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 26 GENNAIO

Pariamo da Campobasso dove ci sarà una nuova serata danzante al DOGMA (via Garibaldi). Nella Black room special guest sarà da Varese, Yaga Youthz Sound, The Twerkaholics mentre nella Red room ci sarà Ckk. Ingresso libero donna, uomo 5 euro con riduzione, 7 intero sempre compreso di drink (prenotazioni 389.9399905 – 329.6037711).

Si balla al Grand Hotel Rinascimento (via Labanca, 37) con animazione e musica a cura dei maestri di ballo Rino e Angela e del dj Franco Iannantuono. Si tratta della prima serata dell’anno dove si potrà anche cenare a 15 euro con cena servita (cavatelli pomodorini e salsiccia, terrina di tracchiulelle con patate, pallotta cacio e uova, chiacchiere carnevalesche – info e prenotazioni 0874.481455).

Al Roof Club di Isernia (via Sant’Ippolito) serata speciale con il dj Claudio Coccoluto special guest insieme a Diego (info e prenotazioni 328/7085639). Si legge nella sua pagina Facebook: “La musica é la mia giornata. La occupa, la invade. E non solo la notte quando metto i dischi nei club, ma anche quando, appena, sveglio, mi applico ai piatti e al mixer per provare. Ascolto per ore nuovi brani, musiche inedite, artisti ai primi passi scovati su internet nei tanti siti on line. Poi ci sono gli esordienti che mi mandano i loro lavori e chiedono pareri, attenzione e anche, naturalmente, indicazioni. Ogni giorno è l’occasione per riflettere sul futuro del lavoro del dj, se sia davvero in sintonia con una età anagrafica che ha superato i 40 anni’”.

DOMENICA 27 GENNAIO

Nuovo appuntamento per tutti gli amanti del caraibico alla Tropicana Latin Club di Termoli (via dei Palissandri, 8). Dj Alex Latino fara ballare al ritmo di salsa, bachata, merengue ma anche reggaeton, kizomba e balli di gruppo. Speciale animazione con Luca Colella e ingresso con consumazione 5 euro dalle ore 22 (prenotazione tavoli 347.1445257).