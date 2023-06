Due settimane a tutto volley per l’AeQuilibrium Cup 2023 in Molise

CAMPOBASSO – Sarà una vera e propria maratona di pallavolo quella che il Molise (e Campobasso) vivranno dal prossimo 26 giugno. Per quindici giorni, infatti, il capoluogo di regione sarà il centro d’elezione del movimento sotto rete nazionale. Già forte del pieno sostegno della Federvolley nazionale che ha assegnato al comitato regionale della Fipav retta da Gennaro Niro l’organizzazione dell’AeQuilibrium Cup (il Trofeo delle Regioni) dal 26 giugno al primo luglio, la struttura federale territoriale ha ricevuto ulteriore fiducia da parte della Federvolley nazionale che ha assegnato al capoluogo di regione anche le finali under 14 in rosa, inizialmente fissate a Cesena dal 15 al 21 maggio, ma poi saltate a causa delle alluvioni che aveva interessato in quel periodo la Romagna.

Dal 2 all’8 luglio, così, l’evento si terrà a Campobasso con la consapevolezza, da parte della Federazione, di poter contare su di una struttura che sarà già rodata dall’appuntamento precedente e sarà pronto a bissare quanto fatto già nel Trofeo delle Regioni. Di fatto così, nella circostanza, il Molise non lascerà, ma anzi raddoppierà con forza. Un’emozione unica per tutti gli appassionati della disciplina e la forte dimostrazione di come gli organi centrali guardino con benevolenza al territorio regionale ed alla sua governance.