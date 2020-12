E-commerce gratuito per i commercianti in Molise: ecco quale

La digital agency italiana ha sviluppato My Balloon una piattaforma e-commerce gratuita e facile da utilizzare per vendere online durante tutta la fase di emergenza sanitaria

CAMPOBASSO – La crisi economica dovuta al “Covid” sta avendo un impatto devastante sulla filiera degli esercizi commerciali (dai ristoranti alle botteghe, dai bar ai negozi). Di fronte a questo scenario, la digital agency Nexus ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente la piattaforma My Balloon a supporto delle economie locali che non riescono ad organizzarsi in poco tempo e per permettergli di avere un proprio site e-commerce, dove poter vendere direttamente i propri prodotti.

Così, Nexus ha deciso di schierarsi al loro fianco, creando una piattaforma completamente gratuita in grado di mettere gli imprenditori nelle condizioni di vendere online senza commissioni e senza abbonamenti finché non riapriranno. La piattaforma, disponibile già in molte regioni d’Italia, da oggi, anche in Molise, è possibile registrarsi e usufruire del servizio gratuito di MyBallon.

Quando la situazione tornerà alla normalità e tutti potranno tornare al proprio business, allora Nexus opterà per una versione freemium della piattaforma, lasciando delle funzionalità di base gratuite per continuare ad utilizzare la piattaforma senza perdere dati e clienti, mentre i servizi premium avranno il costo di un piccolo abbonamento mensile. Così verrà lasciata la scelta agli imprenditori di utilizzare la piattaforma nella versione più adatta alle proprie necessità.

MyBalloon nasce come un progetto etico dal forte valore sociale e sviluppare una piattaforma e-commerce che possa ospitare tutte le realtà “commerciali” permettendo una totale personalizzazione dell’offerta, come fosse un proprio e-commerce.

All’interno della piattaforma, l’imprenditore può configurare autonomamente il proprio e-commerce in base alle proprie necessità, caricando ad esempio per i ristoratori il menù completo, inserendo tutte le informazioni sul singolo prodotto (es: nome, foto, materie prime, prezzo…) e potendo scegliere quali configurazioni di vendita attivare sul proprio e-commerce.

MyBalloon offre un’ampia libertà di scelta a seconda del modello organizzativo del ristorante e del negozio. Lo stesso discorso vale per le modalità di pagamento, dove si può scegliere se attivare una o tutte le opzioni tra contanti, carte di credito e conto PayPal. Inoltre, l’imprenditore ha la possibilità di applicare più opzioni di sconto in base alle fasce di prezzo, uno sconto che Nexus ha stabilito sul totale dell’ordine effettuato dall’utente ed è indicato in termini percentuali. Come in tutte le soluzioni e-commerce, anche MyBalloon permette di scegliere se accettare o rifiutare l’ordine, notificando il responso tramite e-mail e sms all’utente. Inoltre, si ha completo accesso al pannello amministrativo del proprio e-commerce, sul quale si può continuativamente visualizzare tutti gli ordini ricevuti e confermare o rifiutare ciascun ordine tramite e-mail oppure tramite sia e-mail che sms. Per quanto riguarda gli utenti, infine, MyBalloon lascia libertà di accesso, nel pieno rispetto della privacy, permettendo la registrazione manuale o tramite account di Facebook e di Google oppure come ospite senza nessuna registrazione.

MyBalloon è entrata nel programma “Vicini e Connessi – Il digitale per l’economia locale” promosso dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

“Si tratta di un progetto – ha detto Enzo Rallo, fondatore di Nexus e ideatore dell’iniziativa – che si basa sulla responsabilità sociale e sui valori che da sempre orientano il lavoro della mia agenzia, far parte di un ecosistema imprenditoriale significa partecipare attivamente non solo quando le cose vanno bene, ma anche e soprattutto rispondere presente quando la situazione è drammatica. Per questo ho voluto aprire gratuitamente a tutti gli imprenditori una piattaforma e-commerce pensata e sviluppata proprio sulla base di tutte le loro singole esigenze, rappresentando così un supporto concreto ed efficace per affrontare la crisi economica”.