CAMPOBASSO – Poste Italiane sbarca in Molise con un doppio appuntamento del progetto EDUFinTOUR, l’iniziativa nazionale con cui l’azienda contribuisce alla diffusione della cultura economica per i cittadini attraverso una serie di incontri gratuiti di educazione finanziaria in presenza. Il progetto farà tappa a Campobasso lunedì 19 maggio e si svolgerà presso l’Auditorium “Arturo Giovannitti” (Palazzo Ex GIL).

La prima parte della giornata si aprirà alle 10.30, con un convegno di educazione finanziaria dedicato principalmente agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Per l’occasione sono stati invitati e coinvolti tutti gli Istituti scolastici del capoluogo molisano ed è prevista la presenza di oltre 150 alunni.

Nel corso dell’evento sono previsti anche spazi dedicati al progetto “Il Risparmio che fa Scuola”, con la presentazione dell’iniziativa che comprenderà alcune attività interattive con gli studenti, e alla Filatelia, con un annullo filatelico dedicato all’edizione di Campobasso.

L’evento proseguirà nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.15 e sempre presso l’Auditorium “Giovannitti”, con il secondo appuntamento di EDUFinTOUR dal titolo “La gestione dell’economia personale e familiare” in cui i relatori di Poste Italiane, dopo i loro interventi, daranno spazio al confronto con i partecipanti e i convenuti rispondendo. Oltre ai rappresentanti nazionali di Poste Italiane saranno presenti rappresentanti del Comune di Campobasso.