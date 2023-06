Elezioni in Molise, auguri del presidente Massaro al Governatore Roberti

Il referente del volontariato molisano: «L’incontro con le associazioni del 5 giugno scorso sia un punto di partenza per ascoltare gli operatori»

REGIONE – A poche ore di distanza dall’ufficialità dell’esito delle Regionali, il presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro ha inteso formulare gli auguri di buon lavoro al neo presidente della Giunta regionale Francesco Roberti e ai consiglieri eletti nell’assemblea di Palazzo D’Aimmo.

Il numero uno del Centro di servizio per il volontariato ha inviato un messaggio al Governatore per congratularsi con lui, auspicando un cambio di rotta, rispetto al passato, in merito all’attenzione che merita il Terzo Settore, motore propulsore del Molise.

«Tanti auguri al neo presidente per aver ricevuto l’incarico di guidare la Regione –le parole di Massaro -. Mi auguro che le Politiche Sociali e il volontariato vengano posti in cima all’agenda dei prossimi cinque anni. Sono sicuro che il presidente Roberti terrà a cuore questo tema, avendo mostrato grande sensibilità in occasione dell’incontro promosso dal CSV Molise tra lui e le associazioni. Una serata in cui il neo Governatore ha toccato con mano le difficoltà e i bisogni di alcune realtà che sono imprescindibili per la quotidianità di una grossa fetta della popolazione, per il sistema sanitario e per i più deboli. Il Centro di servizio, unico punto di riferimento del non profit, mondo variegato e dalle mille sfaccettature, è a disposizione come sempre per fornire dati, indicazioni e proposte e per avviare quel percorso di co-progettazione che viene indicato sia dalla legge regionale, sia da quella nazionale».

Il dialogo tra le associazioni e il presidente Roberti venne avviato lo scorso 5 giugno, quando l’ormai ex sindaco di Termoli fu protagonista, insieme all’assessore regionale uscente e consigliere eletto Quintino Pallante, di un faccia a faccia con circa 100 volontari operativi su tutto il territorio, finalizzato ad analizzare la situazione attuale del Terzo Settore in Molise.

Nella circostanza il presidente Massaro puntò l’attenzione sulla complessità di questo comparto, sugli elementi diversi che lo compongono e sulle differenti battaglie per cui si spendono le associazioni: donazione di sangue, disabilità, lotta alla povertà e alla dispersione scolastica, attività di protezione civile e tanto altro.

Il presidente Roberti ascoltò le testimonianze di organizzazioni come Cielo e Terra, che si occupa del cosiddetto ‘Dopo di noi’ di molti ragazzi disabili, attraverso il centro diurno Raggio di luce di Trivento, oppure come l’Arcat, che pone in essere progetti per le persone che sono uscite dall’alcolismo.

Al centro di quel vertice anche il Fondo per la non autosufficienza, le carenze del sistema sanitario e in generale la gestione delle Politiche sociali.

Il neo Governatore Francesco Roberti spiegò quanto la sua esperienza personale abbia inciso nel far sì che si avvicinasse a temi sociali inerenti la disabilità e l’ecosostenibilità e, riconoscendo il ruolo fondamentale avuto dalle associazioni nell’uscita dalla pandemia da Covid-19 e garantì il massimo impegno per fare in modo che nessuno resti indietro.