Elezioni regionali in Molise, Ricci fa gli auguri al neo presidente Roberti

ISERNIA – “Voglio fare i complimenti e gli auguri all’amico Francesco Roberti, neoeletto Presidente della Regione Molise. Il risultato premia un candidato che viene dal territorio e che sul territorio ha sempre operato, come Sindaco e come Presidente di Provincia, ma più in generale come amministratore locale attento e impegnato. La sua candidatura e la sua elezione sono la scelta dei cittadini in favore della Politica, quella fatta tutti i giorni tra la gente e con la conoscenza diretta delle problematiche della nostra Regione che soltanto un Sindaco può avere. Il Presidente Roberti si è definito il Sindaco del Molise, e questo costituisce indubbiamente il migliore manifesto programmatico di quello che sarà il Governo della Regione Molise nei prossimi 5 anni.

I molisani hanno premiato la coalizione di centrodestra con un risultato enorme, che non lascia margine a interpretazioni. Questo risultato è il frutto di un legame importante con il Governo nazionale che, in questi primi mesi, ha operato bene, così proiettando anche nelle nostre elezioni regionali un trend politico che va avanti da tempo.

La filiera politica che parte dagli enti locali e arriva a Roma, dove il nostro territorio può contare sull’impegno incessante della nostra delegazione parlamentare, oggi ha la conferma di un tassello essenziale nel Governo regionale a guida Francesco Roberti, che saprà lavorare a rendere ancora più forti e determinate le necessarie sinergie con il Governo nazionale. Soltanto in questo modo, lavorando tutti nella stessa direzione, potremo garantire alla nostra regione quel futuro che su ogni argomento, dalla sanità alle infrastrutture, dal lavoro ai servizi, passa necessariamente attraverso il superamento dei parametri numerici, che non tengono conto della complessità del nostro tessuto regionale e devono, pertanto, essere assolutamente superati per garantire a questa Regione di avere un futuro.

Ovviamente estendo gli auguri a tutti i Consiglieri eletti, innanzitutto a quelli di maggioranza, che dovranno condividere con il Presidente Roberti la responsabilità del Governo regionale con attenzione, passione e dedizione, ma anche a quelli di minoranza, che potranno svolgere in maniera intelligente il loro ruolo in maniera costruttiva.

In questa dinamica, una particolare attenzione dovrà essere dedicata al territorio della Provincia di Isernia, che da troppo tempo soffre di una progressiva marginalizzazione, con il rischio di diventare la cenerentola del Molise. In questo senso, non appena sarà superata la fase dell’insediamento, porrò all’attenzione del Presidente Roberti una serie di questioni, alcune vere e proprie emergenze, altre obiettivi programmatici a cui lavorare, che interessano il nostro territorio provinciale e su cui so già che troverò nel Presidente un interlocutore accorto e sensibile, che saprà impegnarsi al meglio per il nostro territorio.

Voglio, infine, ringraziare Donato Toma per il lavoro svolto in questi anni a servizio della nostra Regione e della coalizione di centrodestra. A lui vanno gli auguri per la nuova fase della vita che lo attende” è il messaggio di auguri del Presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci in occasione dell’elezione di Francesco Roberti alla presidenza della Regione Molise.