Emergenza cinghiali a Campobasso: il sindaco Forte diffida la Regione

Il sindaco di Campobasso Marialuisa Forte diffida la Regione Molise chiedendo un piano strutturato contro l’invasione dei cinghiali in città

CAMPOBASSO – Dopo mesi di silenzi e mancate risposte, il sindaco di Campobasso Marialuisa Forte ha notificato una diffida ufficiale alla Regione Molise, intimando l’attivazione immediata di misure sistematiche per contenere l’invasione dei cinghiali in città.

“Campobasso non può più aspettare. La sicurezza dei cittadini è prioritaria e non sarà sacrificata sull’altare dell’inerzia istituzionale”, ha dichiarato Forte, sottolineando come gli interventi sporadici finora messi in campo si siano rivelati insufficienti. “Serve un’azione strutturata, condivisa e continuativa, fondata su programmazione, coordinamento e controllo. Tutto ciò rientra nelle competenze esclusive della Regione, che finora non ha agito in modo risolutivo”.

I destinatari della diffida

L’atto è stato indirizzato al Presidente Francesco Roberti, all’Assessorato alle Politiche Agricole, al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura, l’Acquacoltura e la Pesca – Attività Venatoria, e all’Osservatorio Faunistico Regionale.

Un fenomeno sempre più preoccupante

La diffida nasce dalle numerose segnalazioni di branchi di cinghiali avvistati in diverse zone della città – da via Matris a viale del Castello, fino a Porta San Paolo – con conseguenti rischi per l’incolumità pubblica e il decoro urbano.

Il sindaco ha chiarito che le aree interessate non sono servite dal sistema “porta a porta”, ma dal servizio Ecostop itinerante, escludendo quindi un legame diretto con i contenitori dei rifiuti. La diffusione degli animali è ormai capillare e indipendente dal metodo di raccolta.

La richiesta del Comune

La diffida rappresenta un atto forte e necessario: il Comune chiede alla Regione di assumersi le proprie responsabilità e di intervenire con un piano strutturato, efficace e tempestivo. L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti futuri derivanti dalla presenza dei cinghiali in ambito urbano.

Immagine di repertorio