Eventi del 4 gennaio in Molise: mostre, presepi, concerti e iniziative natalizie tra Campobasso, Termoli, Frosolone e altre località

REGIONE – La giornata del 4 gennaio offre un ricco calendario di appuntamenti tra mostre, tradizioni natalizie e musica dal vivo in tutto il Molise. Molisenews24.it ricorda che continuano le esposizioni dedicate ai presepi e alle arti visive, aperte in diverse località della regione, mentre nel pomeriggio e in serata non mancano concerti, iniziative per famiglie e rappresentazioni del presepe vivente. Un mix di cultura, atmosfera natalizia e spettacolo che accompagna il pubblico verso l’Epifania.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 4 GENNAIO

Alle 18 “Luci tra le luci”, concerto dell’Orchestra Iubilate alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Frosolone.

Alle 18 “Aspettando la Befana” presso la Sala Polifunzionale di Matrice.

Presepe vivente a Guardialfiera (anche il 6).

Alle 20 presso il Palatenda di Cercepiccola Bentornato Mandolino in concerto.

Collage in concerto a Campitelo Matese (ore 21).

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

5 gennaio

A Petrella Tifernina il concerto “Note di Natale” del Conservatorio Perosi con orchestra di fiati e solista Gemma Mainella.

Alle 16 arrivo della Befana in piazza a Bojano.

Alla Basilica dell’Addolorata di Castelpetroso il Concerto dell’Epifania con due cori e musicisti d’eccezione: il Coro “PolifonicArmonia” e il Coro “Castelpetroso IN…CANTO”.

La Notte della Pasquetta a Santa Croce di Magliano

6 gennaio

Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva lo spettacolo Disney con l’Orchestra Benedetto Marcello.

9 gennaio

Al’Auditorium d’Italia di Isernia Lo Schiaccianoci con il Balletto di Mosca.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli.

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.