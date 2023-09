Emilio Casalini a Capracotta chiude la 1° edizione di Montagna Molise

Domenica 10 settembre ultimo incontro con i dialoghi in alta quota. Dopo una ricca estate e un cartellone prestigioso tra Campitello Matese e Capracotta

CAPRACOTTA – Domenica 10 settembre a Capracotta sarà Emilio Casalini a chiudere il ciclo di incontri in alta quota di “Montagna Molise” promosso da Funivie Molise SpA. Una prima edizione con un cartellone ricco di appuntamenti musicali, sportivi, enogastronomici e naturalistici per promuovere lo sviluppo della montagna molisana tutto l’anno.

Dopo Licia Colò e Federico Quaranta saremo in dialogo con Emilio Casalini, un professionista impegnato nell’informazione dal 1993 come giornalistica inviato da Sarajevo per Telechiara. Negli anni ha realizzato numerosi reportage. Dal 1999 lavora in Rai per cui si è occupato dei campi profughi in Albania e Kosovo, della guerra in Repubblica del Congo, degli sfruttamenti petroliferi della Guinea Equatoriale, della guerra civile per il controllo del cacao in Costa d’Avorio e della diversità culturale del Senegal. Nel 2010 è entrato a far parte della squadra di Report, dove ha realizzato inchieste su temi legati al demanio marittimo, all’ambiente e agli scandali delle Regioni. Nel 2011 è stato uno dei primi inviati a raggiungere Fukushima. Nel 2012 ha vinto il Premio Ilaria Alpi come miglior reportage dell’anno con un’inchiesta sui traffici internazionali di rifiuti. Dal 2012 si occupa di narrazione e valorizzazione delle identità dei territori, materia che oggi insegna all’Università Bicocca di Milano. Su questo tema ha scritto il libro Rifondata sulla Bellezza (2016, Spino Editore) e ha ideato e condotto il programma di Radio 2 Bella Davvero. Per Rai 3 è attualmente l’autore e il conduttore del programma di prima serata Generazione Bellezza dedicato alle storie di chi ha saputo generare economia sostenibile attraverso la valorizzazione della bellezza e del patrimonio, materiale e immateriale, da cui è circondato.

Una montagna da conoscere, percorrere, osservare, difendere e ammirare. Montagna Molise – Nuove Tracce con Tèkne promuove la conoscenza del territorio e la sua tutela. Tra le offerte culturali del cartellone, Tèkne in qualità di partner, ha proposto cinque eventi tra concerti e dibattiti a Campitello Matese – Eugenio Bennato, Licia Colò, Filippo Graziani, Savana Funk, Francesco Bearzatti – che si sono svolti tra luglio e agosto 2023 e due incontri a Capracotta che ci hanno accompagnato a settembre 2023. Gli appuntamenti ad ingresso libero e sono stati animati da attività di trekking per raggiungere i luoghi degli eventi.

La squadra a lavoro per Montagna Molise – Nuove Tracce si fa forte della collaborazione di professionisti e privati che eccellono nel panorama regionale. In questo team Tèkne è fiera di collaborare ad una sezione dedicata dell’offerta artistica per Campitello Matese e Capracotta nell’estate 2023. Nel ricco cartellone di eventi abbiamo assistito anche alle performance di personalità straordinarie come: James Senese, Marlene Kuntz, 99 Posse e Morgan.