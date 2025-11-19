Enocliternia 2025 tra degustazioni, barrique solidale e vigneto comunitario

Il 22 e 23 novembre a Nuova Cliternia sei cantine protagoniste di Enocliternia 2025 con degustazioni, convegno, barrique solidale e piantumazione del vigneto comunitario

CAMPOMARINO – Due giornate dedicate al vino, al territorio e alla comunità: il 22 e 23 novembre torna l’appuntamento Enocliternia 2025, con sei cantine protagoniste, degustazioni, un convegno, la “barrique solidale” e la piantumazione di un vigneto comunitario.

Il convegno inaugurale, dal titolo “Vitae in cammino: territorio, vino, futuro”, si terrà il 22 novembre alle ore 15 presso l’auditorium di Nuova Cliternia in piazza Madonna Grande. Interverranno Emanuele Rossini (HR Director Ruffino), la giornalista Nadia Afragola e Francesco Sorelli (Consorzio Chianti Rufina), moderati dal giornalista Fabio Zavattaro.

Al termine, nella piazza antistante il Santuario della Madonna Grande, degustazioni e stand gastronomici offriranno ai visitatori l’occasione di scoprire i sapori tipici del Molise. Le cantine Di Majo Norante, Tenute Marta Rosa, Borgo di Colloredo, Cantina Cliternia, Di Vito e Casale Madonna Grande riempiranno una barrique solidale, che sarà aperta nel novembre 2026 con bottiglie etichettate dai ragazzi delle scuole.

La giornata di domenica inizierà con la celebrazione eucaristica e proseguirà con la piantumazione del vigneto comunitario, promosso dalla parrocchia di Madonna Grande con il patrocinio del Comune di Campomarino. In chiusura, la premiazione del progetto “Viaggio dall’uva al vino” dei bambini della scuola dell’infanzia “BMV Assunta in cielo”, alla presenza del vescovo di Termoli-Larino Claudio Palumbo.

Un evento che unisce tradizione, solidarietà e futuro, rafforzando il legame tra vino, comunità e territorio.