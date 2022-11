“Esecutore messo notificatore”, bando per una assunzione a Campobasso

CAMPOBASSO – Il Comune di Campobasso, tramite l’Agenzia Regionale Molise Lavoro, ha richiesto di porre in essere le procedure per l’avviamento a selezione e l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con qualifica di “Esecutore messo notificatore” (EX 4^ Q.F. – CATEGORIA DI ACCESSO B1).

Il giorno 01/12/2022, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00, gli interessati all’avviamento a selezione, in possesso dei requisiti generali, specifici e particolari, dovranno produrre la domanda di adesione all’avviamento a selezione al Centro per l’Impiego di Campobasso, sito a Campobasso in Piazza Molise n. 65, utilizzando il modello allegato all’Avviso disponibile sul sito web del Comune di Campobasso.

Per coloro che risultano iscritti negli elenchi anagrafici come sopra esplicitato, tenuti dai competenti Centri per l’Impiego di Termoli o Isernia, ove intendano partecipare se in possesso dei requisiti richiesti, dovranno produrre anche la dichiarazione di elezione di domicilio speciale, utilizzando l’apposito modello allegato alla domanda di adesione (art. 54, comma 4, DGR n. 717/2013 e ss.mm. e ii.).

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta con firma autografa e leggibile, nonché corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il competente Servizio del Centro per l’Impiego di Campobasso, raccolte le adesioni e previa esclusione delle domande inammissibili, predisporrà la graduatoria unica in conformità ai criteri di cui alla tabella “D” della deliberazione di Giunta regionale del Molise n. 717/2013, approvandola e pubblicandola.

Tutte le informazioni e i relativi modelli di domanda sono scaricabili dal sito web del comune di Campobasso al seguente indirizzo: https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/concorsi/scaduti/bando/100