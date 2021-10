“Esilio”, la proiezione del film su Mimmo Lucano a Termoli: ecco quando

TERMOLI – “Mimmo Lucano è stato e continua ad essere un punto di riferimento importante per noi e per quanti intendono portare avanti pratiche solidali. Domenica scorsa a Termoli ci siamo ritrovati in presidio per esprimere piena solidarietà a Mimmo Lucano, ingiustamente condannato, con un accanimento giudiziario incredibile (la sentenza ha addirittura comminato una pena maggiore rispetto a quella richiesta dalla Pubblica Accusa). Forti di questa convinzione, continuiamo a promuovere in città iniziative per far conoscere questa situazione e ampliare il numero dei soggetti e delle persone solidali con Lucano e con l’esperienza di Riace” si legge nella nota congiunta di Cineclub Kimera, Unione Italiana Circoli del Cinema, Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra – Partito della Rifondazione comunista, USB, CGIL Molise.

“Pertanto, come associazioni, sindacati, movimenti e partiti di sinistra abbiamo organizzato la proiezione del film realizzato con il contributo del ministero dei beni culturali da Maurizio Fantoni Minnella sulle vicende di Mimmo Lucano dal titolo “Esilio”, che verrà presentato presso l’auditorium Sacro Cuore a Termoli per venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 21. Al fine di non far spegnere l’attenzione su una vicenda che ha colpito un nostro compagno di militanza e per coinvolgere, formare e informare rilanciamo la nostra iniziativa invitando tutta la popolazione a partecipare. Per prendere parte all’evento sarà necessario il Green Pass, quindi saranno prese tutte le misure di anti contagio, non ultime il distanziamento e l’obbligo di mascherina” si legge ancora nella nota.