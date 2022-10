Esperienze tra atmosfere e sapori d’autunno in Molise da 17 al 23 ottobre

REGIONE – Questa settimana Attraverso il Molise ci guida tra i boschi per godere di colori e sapori autunnali: sabato 22, alla ricerca del tartufo nelle foreste molisane in compagnia di tartufai esperti e, domenica 23, sulla via delle castagne tra alberi secolari di rara bellezza. Due trekking adatti a tutti che diventano occasioni, tra le altre in programma, per assaporare in tutti i sensi la magia della natura che ci circonda.

Ecco le attività in programma dal 17 al 23 ottobre (in basso anche l’immagine):

Alla ricerca del tartufo: passeggiata nel bosco e degustazione eno-gastronomica SABATO h 10, Busso (CB)

La via delle castagne: passeggiata con raccolta e pranzo in rifugio DOMENICA h 9.30, Bojano (CB)

Trekking con visita alle cascate: passeggiata nel parco fluviale OGNI GIORNO h 10.00, Carpinone (IS)

Trekking “A passi sospesi”: visita al Ponte Tibetano e al borgo OGNI GIORNO h 10.00, Roccamandolfi (IS)

Volo in parapendio: adrenalina e divertimento sulla Valle del Trigno OGNI GIORNO tra le h 9.00 e 18.00, Montefalcone (CB)

Escursione a cavallo: in sella tra sentieri e ruscelli OGNI GIORNO h 11.00 e 15.00, Sant’Agapito (IS)

Inoltre, durante i giorni della settimana, è possibile abbinare un’attività o escursione Attraverso il Molise con una Mid Day Spa presso la Fonte del Benessere Resort di Castelpetroso e beneficiare di uno sconto speciale sul prezzo qui indicato.

Tutte le attività sono rivolte principalmente ai soci, ma chiunque può iscriversi o anche solo partecipare, sia in gruppo sia singolarmente, previa prenotazione. Inoltre, su richiesta, Attraverso il Molise organizza attività specifiche anche per piccoli gruppi.

Le attrezzature necessarie sono fornite dagli organizzatori il giorno stesso dell’incontro.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.