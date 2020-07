Estate all’Oasi 2020: il programma a Guardiaregia-Campochiaro

GUARDIAREGIA – L’Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro durante la stagione estiva viene visitata da migliaia di appassionati di natura ed anche da famiglie che vogliono passare qualche ora nel verde dell’area protetta matesina. Così, ancora di più nella prima estate “post Covid-19”, c’è una grandissima voglia di trascorrere il tempo libero all’aria aperta, in sicurezza e lontano dagli assembramenti delle città. Proprio per venire incontro a queste richieste e nel pieno rispetto delle normative di contenimento sanitario tutt’ora in corso, la struttura dell’Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro, presenta anche quest’anno un calendario fatto di varie attività, eventi ed escursioni guidate adatte a tutti, dai neofiti della natura fino agli appassionati di trekking ed escursionisti più esperti.

“Estate all’Oasi 2020” da luglio a settembre, ha in programma lunghe traversate montane, classiche escursioni nella faggeta e sui pianori carsici della Riserva, ma anche semplici passeggiate lungo il sentiero natura del cervo a contatto con gli animali ed escursioni notturne dedicate al wolf howling ed alla osservazione del cielo stellato. Inoltre, novità di questa stagione, nei sabato di luglio, agosto e della prima metà di settembre, proponiamo attività per famiglie e laboratori naturali inclusivi per bambini ed infine, nelle domeniche di luglio, anche attività wellness con rilassanti sedute di Hatha Yoga.

INFO E PRENOTAZIONI

N.B. Le informazioni dettagliate, i costi e gli appuntamenti di ogni singola escursione, vengono pubblicati nelle giornate precedenti alla data dell’evento sul sito ufficiale della Riserva: www.oasiguardiaregiacampochiaro.it Tel. Info Oasi e prenotazioni: 3383673035

In ottemperanza alle ordinanze di contenimento del Covid-19, le Visite guidate e le attività di “Estate all’Oasi 2020” vengono effettuate esclusivamente con le seguenti modalità:

Visite guidate e attività tutte a numero chiuso (Max 12 adulti + bambini)

Mantenimento distanziamento sociale a 3 metri tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare

Visitatori autonomamente provvisti di mascherina con l’obbligo di indossarla nei momenti di interazione con la guida WWF o altro operatore Oasi.

PROGRAMMA “ESTATE ALL’OASI 2020”

Attività Famiglie & Bambini: Sabato 11-18-25 luglio / 8-22 agosto / 5-12 settembre

Laboratori naturali inclusivi: attività per famiglie e solo per i bambini a sabato alterni (Ref. Silvia Callocchia 3293509059)

Attività Welness: Domenica 12-19-26 luglio (ore 19-20.30)

Sedute di Hatha Yoga nella natura: occorrente tappetino, abbigliamento comodo a strati tipo tuta. (Ref. Barbara Giannantonio insegnante Yoga Centro Manipura 3385496206)

Escursione: Domenica 5 luglio

Le fortificazioni del Sannio Pentro in località Tre Torrette (Ref. Guglielmo)

Escursione: Domenica 12 luglio

Mese farfalle WWF: Alla scoperta delle farfalle dei prati sotto la guida di un entomologo dell’Università del Molise. (Ref. Michele con entomologo Marco Colacci)

Escursione: Domenica 19 luglio

Tre Frati: Le pendici del Mutria, lungo il sentiero dei faggi centenari dei “Tre Frati” per scoprire l’importanza dell’ecosistema Bosco (Ref. Michele)

Escursione: Sabato 25 luglio

Oasi Fuori Traccia: con Carta, Bussola e un pizzico di avventura lungo i sentieri del sito carsico delle grotte (Ref. Guglielmo)

Escursione Notturna: Venerdì 31 luglio

“E uscimmo a rivedere le stelle”: Escursione notturna lungo i pianori carsici dell’Oasi, con osservazione della volta celeste (Ref. Guglielmo)

Escursione: Domenica 2 agosto

Sentiero Grotte: i pianori carsici della Montagna di Campochiaro, ai margini dell’abisso di “Cul di Bove” (-913 m) e del “Pozzo della Neve” (-1048 m), il 5° abisso più profondo d’Italia. (Ref. Michele)

Evento: Lunedì 3 agosto

Guardiaregia ore 18.30 Conferenza finale Progetto LASPEH

Escursione Wild Notturna: Venerdì 7 agosto

Wolf Howling 1° appuntamento: Con la tecnica del “Wolf Howling”, un esperto naturalista ci guiderà in un emozionante escursione per “ascoltare” il verso del grande carnivoro dell’area protetta. (Ref. Renato con naturalista Lorenzo De Lisio)

Trekking: Domenica 9 Agosto

La classica traversata di Monte Mutria: da Sella del Perrone per Macchia Strinata, cima Mutria, il Palumbaro, Rifugio Tre Frati, fino a Collemacchio (Ref. Guglielmo)

Attività Sport: Martedì 11 Agosto (Pomeridiana)

Uscita introduttiva al Nordic Walking (Ref. Guglielmo)

Escursione Famiglia: Giovedì 13 agosto

Area faunistica del cervo e Sentiero del cervo: facile escursione per famiglie nel bosco e lungo il sentiero natura dell’Area Faunistica del Cervo di Campochiaro, per osservare da vicino lo splendido ungulato dell’Appennino. (Ref. Michele)

Escursione: Domenica 16 agosto

Tre Frati: Le pendici del Mutria, lungo il sentiero dei faggi centenari dei “Tre Frati” per scoprire l’importanza dell’ecosistema Bosco (Ref. Michele)

Escursione: Martedì 18 Agosto

Il Monte Tre Confini: i percorsi dell’acqua (Ref. Guglielmo)

Escursione Wild Notturna: Venerdì 21 agosto

Wolf Howling 2° appuntamento: Con la tecnica del “Wolf Howling”, un esperto naturalista ci guiderà in un emozionante escursione per “ascoltare” il verso del grande carnivoro dell’area protetta. (Ref. Renato con naturalista Lorenzo De Lisio)

Escursione: Domenica 30 agosto

Sentiero Grotte: i pianori carsici della Montagna di Campochiaro, ai margini dell’abisso di “Cul di Bove” (-913 m) e del “Pozzo della Neve” (-1048 m), il 5° abisso più profondo d’Italia. (Ref. Michele)