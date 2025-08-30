Estate Pietracatellese 2025: cultura, musica e tradizione

Oltre 20 eventi, Bandabardò, folklore internazionale e la festa di S. Giovanni Battista: Pietracatella ha celebrato un’estate da record tra emozioni e comunità

PIETRACATELLA – Pietracatella ha vissuto un’estate intensa, vivace e ricca di emozioni. Con oltre 20 appuntamenti distribuiti tra luglio e agosto, l’Estate Pietracatellese ha saputo animare il paese con eventi culturali, musicali, sportivi e gastronomici capaci di coinvolgere cittadini di ogni età e turisti provenienti anche da fuori regione.

Dai concerti, con l’attesissima Bandabardò il 7 agosto – unica data in Molise del Fandango Summer Tour 2025 – al Festival del Folklore con gruppi internazionali da Martinica, Messico, Armenia e Italia, passando per il Vicolo Invita, la Sagra dei Cavatelli, il Premio Letterario De André con la presenza del regista Pierfrancesco Citriniti, e la mostra di Silvia Spallone, il centro fortorino è stato teatro di un calendario denso e di qualità, costruito grazie alla collaborazione tra Pro Loco, Comitati festa, Associazioni locali e l’Amministrazione Comunale.

Il sindaco Antonio Tomassone ha voluto esprimere un sentito apprezzamento per l’intero percorso estivo: «Siamo profondamente soddisfatti per la riuscita di questa estate pietracatellese. Il nostro obiettivo era offrire momenti di socialità, cultura e intrattenimento per tutti, e la risposta del pubblico ha superato ogni aspettativa. Ringrazio tutti gli organizzatori, i volontari e le realtà coinvolte che con impegno e passione hanno reso possibile questo ricco programma. Pietracatella ha dimostrato ancora una volta di saper essere viva, accogliente e capace di valorizzare le proprie tradizioni, aprendosi anche al nuovo».

Venerdì 29 agosto, come da tradizione, la chiusura del calendario sarà affidata alla Festività di S. Giovanni Battista. La serata ha previsto la Sagra dei maccheroni e della carne arrosto, accompagnata dal concerto del gruppo salentino Tarantarneo, con musiche e danze della tradizione che faranno ballare tutta la piazza. Apertura del concerto con il trio locale “A jatte du Conte”.