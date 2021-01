Martedì 12 gennaio online i concerti con musiche di Brahms e Beethoven e Milan – Torino per gli ottavi di finale di Coppa Italia

REGIONE – Martedì 12 gennaio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

EVENTI ONLINE

Alle 14.15 Confindustria Piacenza organizzerà una tavola rotonda per creare un’occasione di approfondimento sulla normativa che disciplinalo smartworking, condividere casi concreti di applicazione, metodologie e tecnologie abilitanti. La partecipazione al WEBINAR è aperta al pubblico previa registrazione al seguente link: https://register.gotowebinar.com/regi…/8501206614315070990

Alle 18 sulle pagine social del Circolo dei lettori, Epopea di una famiglia di provincia nel turbinio della Storia: presentazione del libro di e con Claudio Panzavolta edito da Rizzoli; con Enrico Deaglio.

Alle 19.00 sul canale You Tube ufficiale del Teatro dell’Opera di Roma verrà trasmesso in streaming l’ultimo concerto del periodo delle festività, “Vi piace Brahms?”. Ancora una volta il maestro Roberto Gabbiani, dopo il successo dei precedenti concerti al Costanzi e alla Nuvola, guiderà il Coro del Teatro dell’Opera di Roma in un programma dedicato al compositore tedesco. Verranno eseguite Liebeslieder Walzer, op. 52 per coro e pianoforte a quattro mani, Sechs Quartette, op. 112 per coro e pianoforte, e Neue Liebeslieder, op. 65 per coro e pianoforte a quattro mani.

Alle 20.30 sulla pagina Facebook del Teatro Regio di Parma la Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven inaugura la Stagione 2021 del Teatro. In programma: Sinfonia n.9 in re minore, op.125, “Corale”, Allegro ma non troppo, un poco maestoso, Molto vivace, Adagio molto e cantabile, Presto – Allegro assai – Recitativo: “O Freunde, nicht diese Töne” – Coro: “Freude, schöner Götterfunken”.

Milan-Torino sarà uno degli ottavi di finale dellaCoppa Italia. Il match sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma della tv di Stato RaiPlay dalle 20.45.

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, martedì 12 gennaio. Bruno Maida presenterà il suo nuovo libro I treni dell’accoglienza in diretta streaming sulla piattaforma Zoom , alle ore 16.30. In dialogo con Miguel Gotor. Alle 18.30 presentazione Facebook Live di Chiara Francini “Il cielo stellato fa le fusa”: evento in diretta sulla pagina Facebook Libraccio