Il 13 gennaio online letture e parole ci porteranno a scoprire il genio Leonardo; non mancheranno incontri, concerti e presentazione di libri

REGIONE – Mercoledì 13 gennaio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

EVENTI ONLINE

Bruno Maida presenterà il suo nuovo libro I treni dell’accoglienza in diretta streaming sulla piattaforma Zoom, alle ore 16.30. In dialogo con Miguel Gotor. Alle 18.30 presentazione Facebook Live di Chiara Francini “Il cielo stellato fa le fusa”: evento in diretta sulla pagina Facebook Libraccio. Alla stessa ora sulla pagina Facebook di Genova Cultura APS primo incontro del corso in webinar Leggere un quadro– introduzione all’arte: Per informazioni scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica genovacultura@genovacultura.org o contattare il numero 3921152682.

Alle ore 20:30 sulla pagina Facebook Dott.ssa Francesca Barbieri Psicologa Clinica e Forense serata di approfondimento sull’ansia. In questo secondo appuntamento tratteremo il Disturbo di panico e agorafobia: le sue caratteristiche e manifestazioni tipiche, le convinzioni irrazionali alla base e qualche consiglio pratico.

Alle 21 sulla pagina Facebook della Pinacoteca Ambrosiana appuntamento dedicato a Leonardo. L’itinerario seguirà un percorso “letterario” attraverso le parole dei tanti studiosi che nel corso dei secoli si sono occupati del genio di Leonardo. La visita avrà inizio nella Sala Federiciana e, attraverso la lettura di passi e citazioni, accompagnerà i partecipanti alla scoperta del Codice Atlantico, del Musico, e delle opere dei pittori leonardeschi, raccontando al contempo le vicende della Biblioteca Ambrosiana. Grazie a brani tratti dal Codice Atlantico, sarà lo stesso Leonardo a raccontare al visitatore le sue idee e le sue teorie sulla pittura, sulle macchine da guerra, sul volo, in un coinvolgente viaggio fatto di parole e di immagini che ci permetterà così di conoscere le straordinarie intuizioni e la modernità del Leonardo pittore e teorico. Costo: € 5,00 a connessione. Per ricevere il link per prenotarsi scrivere a webinar@ambrosiana.it specificando “pensieri e parole” nell’oggetto.

Dal Salone del Museo Borgogna a partire dalle ore 21,30, con la pianista Marlena Maciejkowicz. L’artista polacca presenterà in questa occasione uno speciale tributo a Fryderyk Chopin di cui eseguirà la Barcarola op. 60, i due Notturni op. 27, e la Polacca op. 53. In apertura, Clair de lune dalla Suite Bergamasque di Claude Debussy. Il concerto, realizzato con il contributo del Comune di Vercelli, sarà visibile in streaming sul canale YouTube della Società del Quartetto.

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, giovedì 14 gennaio. Antonella Lattanzi dialoga con Daria Bignardi in diretta Facebook a partire dalle 19.30. Liberamente ispirato a un episodio di cronaca avvenuto a Bari nel palazzo dove Antonella è cresciuta, “Questo giorno che incombe” è un romanzo unico, bellissimo e prismatico, capace di accogliere suggestioni che vanno da Kafka a King, da Polanski a Dostoevskij, di attraversare più generi, dal thriller alla storia d’amore, di riflettere sulla maternità e le sue angosce, di parlare del male e del dubbio, e capace di riscrivere, tra realtà e finzione, una storia vera.