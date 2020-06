Nuovo appuntamento online per parlare di cultura e territorio. Letteratura e cinema a confronto su Termoliwild. Selezione musicale a Paparella ristorante

REGIONE – Martedì 23 giugno 2020 con nuovi eventi in Molise. Al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli che propone la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Era stata inaugurata lo scorso 29 febbraio e chiusa subito dopo, ultimo progetto espositivo realizzato dall’artista in prima persona. Prosegue la mostra Women_Art_Human Rights for Peace a Palazzo Gil fino al 24 luglio. Esposizione dedicata all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza delle Nazioni Unite.

Alle 19 per Next StArt la giornalista Mariantonietta Finella incontra l’ex direttore di Federculture Claudio Bocci per un dialogo sul rapporto tra cultura e territorio, mai così stringente come in questo periodo.

Su Termoliwild letteratura e cinema a confronto in “Letteratura E Cinema Ma È Sempre Meglio Il Libro?” a cura di Katia Nestola, Margherita D’Alessandro e Antonio Cappella alle ore 21.30. Alle 16 invece spazio per le fiabe con clown Camomillo che narrerà “La volpe e l’uva”, “La lepre e la tartaruga”, “La cicala e la formica”.

“Paparella apre una nuova sala, con una nuova personalità, dove puoi sentirti libero, di bere, mangiare, incontrare persone, fare nuove amicizie bevendo un aperitivo o degustando in tranquillità ottime birre alla spina. Nelle giornate calde potrai comodamente stare all’aperto nell’ampio piazzale. Il nuovo locale anticonformista di Campobasso ti aspetta, il resto scoprilo tu!” riferiscono gli organizzatori. Questo Giovedì, Smith n’ roll ci delizierà con la sua selezione musicale dalle 23 a Paparella ristorante pizzeria.

Evento online diretta su Facebook dalle 15.30 con Topcut3v (@shocklinesrl). Giuseppe Biondi e la decorazione di magliette bianche con transfer autoscontornante, per ottenere il massimo: niente alone, colori brillanti e molto, molto morbide. Come trasferire anche i colori molto chiari? Sarà stampato anche un acquerello di William Trivelli.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

Giovedì 25 giugno alle ore 17 per la rassegna Ti racconto un libro Infanzia on line Silvia Roncaglia, scrittrice di libri per ragazzi e di drammaturgie teatrali leggerà Coccotrillo, con le illustrazioni di Francesco Fagnani, che racconta la buffa storia di un piccolo coccodrillo alle prese con un grande problema. Alle 21 Termoli Wild in Europa con Milena Pallotta che spiegherà i progetti futuri di Termoli Wild tra ambiente, Termoli e cultura.

Venerdì 26 giugno dialogo sul rapporto tra cultura e territorio nella conversazione tra Sandro Arco, responsabile del coordinamento della Fondazione Molise Cultura e Antonio Taormina, docente di Progettazione e gestione delle attività di spettacolo all’Università di Bologna, invitato sul tema dello spettacolo dopo la pandemia.

Il 27 giugno alle 21.30 appuntamento con “Stelle, pianeti e costellazioni: dalla mitologia all’astrofotografia”, alla scoperta della volta celeste tra leggende e tecnica fotografica. A Termoli “Il golf per tutti” una giornata conoscitiva aperta a tutti presso il Golf Club Termoli – c.da Pozzo Pisano, 1 / ore 10:00-13:00 – 16:00-19:00. Al Parco delle Morge tra preistoria, briganti e gioielli di Trivento a cura di Mister Molise dalle ore 10.

Il 28 Trekking al Rifugio Moulin a cura di Michele Permanente Guida GAE _ Molise da Scoprire (8), escursione narrata a Civitanova del Sannio con Antonio Meccanici – Molisetrekking e Narratografo (8.30). Al Castelromano di Isernia appuntamento dalle 8.30 al salotto Storico Dopolavoro Ferroviario si parte per l’escursione che porterà alla visita delle tomeb Sannitiche, mura perimetrali e ai vari punti di avvistamento. A Termoli Vela Day 2020 presso il Circolo della Vela (9.30) giornata, promossa dalla FIV, a livello Nazionale per avvicinare il pubblico al mondo della vela. Alle 9 Andar per conventi e abbazie, nel rosso amarena e in amicizia con partenza a piedi dal BeB Art & Breakfast di Ripabottoni e arrivo in territorio di Morrone del Sannio.

