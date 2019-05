Tradizioni, eventi gastronomici, concerti. I principali appuntamenti previsti in Molise per la Festa dei Lavoratori

Vecchie tradizioni, sagre, eventi gastronomici e musica dal vivo. Sono questi i primcipali appuntamenti in programma in Molise il 1° Maggio, nel giorno della Festa dei Lavoratori. Ricordiamo che su questo portale è disponibile anche il cartellone con tutti i principali eventi in Molise maggio 2019.

A Fossalto torna l’appuntamento con il rito ancestrale della Pagliara maje maje. Come di consueto, a partire dalle 10 un cono ricoperto di fave, fiori ed erba attraverserà le strade centro in segno propiziatorio. Ad accompagnare la sfilata, non solo le donne del paese, che da balconi e finestre getteranno acqua sulla Pagliara, ma anche bambini vestiti con abiti tradizionali.

Per quanto riguarda gli eventi enogastronomici, da non perdere a Montaquila la trentanovesima edizione della Sagra della frittata. Un evento dedicato alla tradizione e al folklore, con protagonista la maxi frittata da 1861 uova. Previsti stand gastronomici, passeggiate a cavallo, sfilata di abiti d’epoca, concorsi fotografici e , in serata, il concerto omaggio alla musica popolare. A Termoli prende il via il Festival Tipico d’Eccellenza, che si protrarrà fino al giorno 5. Cinque giorni di festa e ottimo cibo, al cui termine una giuria di esperti e maestri della cucina e dei sapori premnmierà il prodotto tipico di eccellenza della serata.

Per gi amanti della musica segnaliamo che in piazzetta Palombo a Campobasso si terrà RADD One, un mini festival che vedrà esibirsi rigorosamente live, cinque gruppi rock, con l’intento di non far rimpiangere il classico concertone romano previsto in occasione della Festa del Lavoro. A partire dalle 17 saliranno sul palco, nell’ordine, i giovanissimi M.O.B., band heavy/thrash metal locale; i Fronte della Spirale, band punk/hardcore, sempre da Campobasso; i Green Goddess, Iron Maiden Tribute Band; da Formia i Gioventù bruciata, punk/hardcore band attiva dal 1996 e in chiusura gli Hamgover con il loro Rock Anni Settanta.

Gli eventi del 1° Maggio in Molise

Sagra della frittata – Montaquila (CB)

Pagliara Maje Maje – Fossalto (CB)

RADD One live – Campobasso

Festival Tipico d’Eccellenza – Termoli (CB)

La Maggiolata – Castel del Giudice (IS)

A cura di Marina Denegri