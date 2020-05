Tra gli eventi in Molise del 1° maggio 2020: intrattenimento musicale e culturale, fiabe per bambini e ballo

REGIONE – Venerdì 1° maggio la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Suggeriamo una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook e social in generale.

Concerto del Primo Maggio in streaming sulla pagina del Comune di Campobasso (@campobassocitta) dalle ore 18. Ad animare il pomeriggio musicale ci saranno la violinista Roberta Pranzitelli, il Trio Chitarristico Molisano, composto da Tonino Pipoli, Jacopo Rizzardi e Luca de Cesare, la band dei Rossoretrò e il Collettivo musicale – Rock It 19 a cui si deve il brano “Casa Dolce Casa”.

Testimonianze e cammini legati alle tradizioni popolari, alla natura silenziosa e selvaggia, al contatto genuino con le persone che vi vivono, alla cultura contadina, pastorale e artigianale, colma di storia. Una serie di incontri a tema come quello di oggi alle 19.30 online sulla piattaforma Zoom.us (Meeting ID: 772 9286 5965). La prima parte dell’incontro consisterà in un racconto sul Molise e le sue caratteristiche naturali, storico-culturali, esperienziali e di contatto con i locali, condotto da Antonio Meccanici (Antonio Meccanici – Molisetrekking) e Stefano Di Maria (Narratografo). Durante la seconda parte daremo il via libera a domande, commenti e ricordi legati al Molise, attraverso gli interventi dei partecipanti che si potranno prenotare scrivendo nella chat. Chi vorrà potrà attivare video e audio per chiacchierare proprio come davanti a un incontro vis a vis.

Sulla pagina Termoliwild (@termoli.wlid) si parla de il Miele di Giò nella visita all’Apiario per vedere da vicino come lavorano e come sono organizzate le api quindi alle 18 primo reportage dedicato alla festa di San Basso, scritto e diretto da Ezio Varrassi, con la partecipazione dell’inviata speciale Antonella Bruno, la fotografia di Vanessa Di Lalla (foto copertina) e con un servizio fotografico realizzato da Pasquale Ricciardi. Spazio anche ai racconti e fiabe di clown Camomillo, disponibile anche una rubrica dedicata a storia, cultura e società.

Alle 21 spazio a Off Primo Maggio – “Il lavoro post covid. Ricostruire il futuro”. Officina dei Giornalisti propone il suo Primo Maggio in un momento in cui il virus ha fatto il suo rapido e inatteso ingresso nelle vite di tutti. Partecipano al concerto sulla pagina Fb e sul sito di Officina dei giornalisti le seguenti band:

Il Grido, di Andrea Jannicola e Giuseppe Di Bianca, rock band

Silvia Manco, cantante jazz

Noflaizon, electrofolk band

Gisela Oliverio, folklore e jazz latino

La pagina facebook Io ballo da casa Italia (@ioballodacasa) prosegue con le sue lezioni gratuite online. Protagonista della giornata alle 19 Samuela Pipero con una lezione intitolata “Balla e brucia”.