L’Istituto Superiore di Sanità ci aggiorna sul Covid mentre Roberto Vecchioni presenta il suo libro “Lezioni di volo e di atterraggio”

EVENTI ONLINE

L’Istituto Superiore di Sanità organizza per le ore 15:00, il nuovo appuntamento con i webinar “COVID-19 e Malattie rare”. Per partecipare al Webinar, invitiamo a collegarsi mediante il link: https://live.starleaf.com/OTUwMTMyNzI6MDY1MTg5

Alle 15 altro webinar: si tratta del terzo appuntamento del 36° Convegno internazionale di agricoltura biodinamica promosso dall’Associazione per l’agricoltura biodinamica in collaborazione con l’Istituto di Formazione APAB e l’Associazione Demeter Italia. Su www.convegnobiodinamica.it, su www.biodinamica.org, su www.agricolturabio.info e sulla pagina facebook dell’Associazione biodinamica www.facebook.com/associazioneagricolturabiodinamica/.

Alle 19 Roberto Vecchioni presenterà il suo libro “Lezioni di volo e di atterraggio”, sulla pagina facebook e sul sito di Flc Cgil. Intervengono Bianca Chiesa e Francesco Sinopoli. Modera Pino Salerno.Nicola Lagioia presenterà il suo libro “La città dei vivi,” in diretta streaming sulla pagina Facebook di Libri d’Asporto e sulla pagina di Einaudi Editore; in dialogo con Matteo B. Bianchi. Contemporaneamente, Giancarlo De Cataldo illustrerà il suo volume “Un cuore sleale” in diretta streaming sulla pagina Facebook di Libreria Il Covo della Ladra e sul suo canale YouTube, alle ore 19.00. In dialogo con Manuel Figliolini e Mariana Marenghi.

Il mondo sottomarino riserva grandi sorprese ai suoi visitatori, animali brutti, strani e buffi ci propongono il meraviglioso mondo della biodiversità. Ale 20.30 ci sarà la presentazione in diretta Facebook del libro di sole immagini con fotografie scattate negli oceani, dal titolo “Brutti, strani e buffi”. Su .https://www.facebook.com/events/1021379724954693/

PROSSIMI EVENTI

Dando uno sguardo a quanto accadrà venerdì 11 dicembre, segnaliamo la diretta facebook dellle ore 12 organizzata dalla casa editrice Aras Edizione per presentare il volume “Non ricordo. Amnesie, vuoti di memoria, rimozione nella letteratura e nel cinema noir” curato da Roberto Danese e Alessandra Calanchi.

Alle ore 18:30 live Facebook sulla pagina del Libraccio di Roberto Saviano che illustrerà il suo ultimo libro “Gridalo”.