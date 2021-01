Il 10 gennaio online le Sante Messe ma anche concerti di musica classica o in chiave swing e presentazione di libri

REGIONE – Domenica 10 gennaio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

EVENTI ONLINE

É la Domenica della Festa del Battesimo di Gesù e tante sono le Sante Messe trasmesse in streaming. Ricordiamo alle 10 quella celebrata dal Duomo di Trento in streaming su www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it, quella dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e quella dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Da Parma Messa in diretta su www.giovannipaolotv.it (sezione Diretta streaming) e in tv (canali 93 e 682 a diffusione territoriale). Rosario alle 11.30, alle 14.10 e alle 20.05 Alle 20 e alle 21 la catechesi del vescovo Enrico Solmi.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it, dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e dalla parrocchia-santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale su https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/.

Nel pomeriggio, alle 16, Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari” e alle 16.30 sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia (youtube.com/monasterosantarita). Messa in diretta streaming sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia (www.youtube.com/watch?v=8rrKsEGvOhk&feature=youtu.be).

Alle ore 18 Messa da Santa Maria degli Angeli la Messa in streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html; dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Diamo uno sguardo a qualcuno degli altri appuntamenti di giornata. Alle 17 le The Jolly Shoes Sisters ci aspetteranno sulla loro pagina Facebook per un concerto chiave swing. Dalle ore 18 alle ore 19.30 sulle pagina dell’Auditorium della musica di Roma ci sarà una nuova edizione de “La Chiarastella”, un progetto originale di Ambrogio Sparagna.

Alle 18 sulla pagina Facebook della Libreria Piccoli Labirinti ritorna la rassegna culturale Rosa Schocking : la domenica è donna in libreria. Una rassegna giunta alla sua quinta edizione e nata per contrastare ogni forma di violenza attraverso un rinnovato dialogo tra generi con il libro a fare da mediatore per eccellenza. Si parlerà del libro “Amara Libertà” di Maria Lucia Ferlisi, edito da Augh edizioni.Alle 18.30 in streaming sul canale Youtube del’Istituto Diocesano di Musica e Liturgia Il violoncello romantico: Sergio Patria al violoncello e Elena Ballario al pianoforte ci proporranno musiche di Chopin e Boellmann.

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, lunedì 11 gennaio. Alle 15.30 sulla pagina Facebook de Lo Spizzicalibro la scrittrice Nicoletta Bortolotti presenterà il suo libro “Disegnavo pappagalli alla fermata del metrò” (Giunti, 2020) insieme a Ahmed Malis, il protagonista della storia. L’evento si svolgerà online su Microsoft Teams. Alle 20 si potrà partecipare ad una lezione gratuita di fotografia sulla pagina Facebook di Reflex Tribe, E poi dal palco del Bonaventura Music Club si ricorderà Faber a 22 anni dalla sua scomparsa. Con il prezioso contributo dello scrittore Walter Pistarini, conduce la serata Helga Zanon. Appuntamento alle 21 sulla pagina Facebook di Tributo a Fabrizio De Andrè.