Notti di stelle a Frosolone e Porta di Bojano. Passeggiate nel borgo a Termoli. Apericene, giochi e degustazioni a Campobasso

REGIONE – Venerdì 10 luglio 2020 nuova giornata di eventi in Molise. Prosegue il Campus estivo a Termoli presso il campo sportivo Difesa Grande a cura di ASD Cammina in salute con l’amico bastoncino, Nordic Walking PabMed. Fino al 12 luglio “Matese: cime per pochi” Occhito Riding Holidays organizza un viaggio ineguagliabile come paesaggi e natura ma al tempo stesso riservato a cavalieri e cavalli esperti. Quattro giorni immersi nella natura più selvaggia ed incontaminata, ad alte quote.

A Frosolone una serata sotto le stelle a cura di Michele Permanente Guida GAE dalle 21. Dalle 19 spazio alla Magica Notte di Altilia, alla scoperta di uno degli angoli più suggestivi e romantici dell’antica Saepins.

A Porta di Bojano dalle 19 “Magica Notte ad Altilia” alla scoperta con una Guida Professionale esperta degli angoli più suggestivi e romantici dell’antica Saepins. Avrete modo di scoprire le cose meravigliose che l’accecante luce del giorno non disvela. La luna ci farà compagnia e le lucciole indicheranno i nostri passi in una civiltà millenaria. E un giorno potrete dire… c’ero anch’io quella notte…

Torna l’appuntamento del venerdì a Termoli con Passeggiate serali nel borgo alla scoperta dei vicoli più caratteristici e i monumenti più importanti dalle ore 22 fino al 4 settembre. Cena e musica in Terrazza con i Tintilla Sound al ristorante Agora, cena e musica sul mare alla Torretta mentre il Corso 50 Cafe & Lounge Bar propone una serata con due vocalist e musica dal vivo.

Ad Agnone Feni’s Bar propone “la sfida” con una serata hamburger mentre a Campobasso apericena e live a Villa Rosa Garden con i ButtonStone, Il Cervellone Molise al Bahia Café e degustazioni PoggioArgentiera presso Bibenda Galleria del vino.

Sentieri di Consapevolezza – Gruppo esperenziale di Gestalt Therapy condotto da Mimmo Ciavarelli al Valcocchiara Retrat di Montenero Val Cocchiara fino al 12 luglio.

Ricordiamo che al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli prosegue la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Prosegue anche la mostra Women_Art_Human Rights for Peace a Palazzo Gil fino al 24 luglio. Esposizione dedicata all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza delle Nazioni Unite.

Indetta la Prima Edizione del concorso “Campobasso in fiore”, che si svolgerà a Campobasso dal 27/06/2020 al 31/08/2020. Sono aperte le iscrizioni fino al 10 luglio per il workshop fotografico a cura di Lello Muzio in programma con 5 incontri settimanali.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

PROSSIMI EVENTI

L’11 luglio a Fornelli “Lenta…mente: serata sotto le stelle” dalle ore 18.30 con ritrovo presso il Borgo Antico di Fornelli, apericena al ristorante “La Vecchia Torre” quindi spostamento a La Piccola Bottega e alla scoperta del cielo tra osservazione delle stelle e racconti di miti e leggende.

Dalle 21 alle 23 escursione Notturna in Canoa sul Lago di Castel San Vincenzo a cura di Asd Molise Avventura (per info e prenotazioni chiamare 328/9325008 366/5933649 Pietro).

L’11 e 12 luglio Acquatrekking con la risalita del corso del fiume controcorrente con delle particolari tute fino ad arrivare alla cascata Schippo. Presente guida AIGAE specializzata (info e prenotazioni al 3454325380). L’attività sarà conclusa con una visita alle spettacolari Cascate di Carpinone.

Il 12 luglio a Coriolis by Eden a Ripalimosani “Pranza in giardino” con menù a 20 euro (quadrelli di chianina e cardoncelli, pomodorini di collina e scaglie di pecorino al pistacchio; delizie millefoglie di melanzane e provola affumicata, reale di vitellino all’Orloff con tortino campestre; sorbetto al pompelmo; entrée con prosecco e sfizioserie dello Chef). Info e prenotazioni entro l’11 luglio ai numeri 333.8524371 e 329.4512596.

In Foresta il 12 organizza dalla sorgente alle cascate del Volturno con partenza dalle 9 presso Abbazia di Castel San Vincenzo (info al 328.9266524).

Il 17 luglio al Bahia Café aperitivo musicale con Button Stone dalle 19.

Il 18 e 19 luglio si organizza un Campeggio in località San Donato presso Carpinone (info al 348.5921343). Stessi giorni per Acquatrekking lungo il fiume Carpino a cura di MoliseExplorer (info al 345.4325380).

Il 19 luglio “Un tuffo indietro nel tempo” alla scoperta della preistoria con visita al centro storico e cascate, laboratorio didattico sulla preistoria con Francesco Boschi per bambini e famiglie.

Domenica 26 luglio Corso base pizza napoletana amatoriale dalle 15 alle 18.30 presso il Caseificio Valle Verde.

Dal 31 luglio al 2 agosto all’Oasi delle Mainarde sul Lago di Castel San Vincenzo (IS) kayak, wind surf e kite surf. Stesse date per l’evento di Capo D’Acqua Experience “Eremi, vette, rifugi e cascate in Molise”.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni 18 luglio, 1 agosto, 8 agosto, 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.