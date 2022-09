Festa della Madonna della libera ad Agnone; Festa dell’uva a Riccia, di San Pio ad Agnone, Federica Carta e Briga a Cercemaggiore

REGIONE – Sabato 10 settembre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Penultimo giorno per visitare, nelle sale del MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli la mostra “L’esca”, con trenta opere provenienti da una collezione privata.

Presso il Circolo Sannitico a Campobasso fino al 15 settembre é visitabile la mostra “Frammenti di vita”…tra colori e matita”. Mostra di pitture e disegni di Vincenzo Rosa.

GLI ALTRI EVENTI DEL 10 SETTEMBRE

Per il mese di settembre l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso ha programmato un calendario variegato di eventi e incontri

Festa in onore della Madonna della Libera ad Agnone

Festa dell’uva a Riccia

Terza edizione di Vigna in Festa presso l’Azienda vitiivinicola Travaglini a Guglionesi

A Matrice Festa di San Pio con la Sagra dei Cavatelli e dei custatel.

Alle 17 Enrico II a Campodipietra: spettacolo itinerante con corteo medievale con la partecipazione straordinaria di Fabio Fulco nei panni di Enrico II di Sassonia.

A Longarno Festa della luna: passeggiata in montagna e osservazione dei crateri lunari con telescopio. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3284718018.

A Cercemaggiore il Comitato di San Vincenzo Martire presenta il concerto di Federica Carta e Briga.

Alle 21.30, a Isernia, presso l’Auditorium Unità d’Italia, la Compagnia Teatrale Isernina “Cast! presenta 1943

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 settembre

Escursione a Monte Capraro, a Capracotta. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare i numeri 366 362 8547 e 3287639268

A Torella del Sannio 14* Raduno di Fiat 500, auto e moto d’epoca

Nell’ambito della Festa dell’uva di Riccia, andrà in scena il Reverendo Podolico con la sua selezione musicale.

Alle 18.30, a Isernia, presso l’Auditorium Unità d’Italia, la Compagnia Teatrale Isernina “Cast! presenta 1943

A Cercemaggiore il Comitato di San Vincenzo Martire presenta il concerto dei New Trolls.

12 settembre

Festa dell’uva a Riccia

17 settembre

A partire dalle ore 17, con ritrovo davanti alla Fontana Fraterna, a Isernia, andrà in scena l’evento solidale Workout in silence. Per prenotarsi occorre contattare entro e non oltre lunedì 12 settembre i numeri 3494359693 (Mirco) o 3426020488 (Avis comunale).

15-16 ottobre

Laboratori del gusto, raccolta delle mele, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività da vivere per la 5° Festa della Mela di Castel del Giudice.