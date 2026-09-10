Mostre d’arte, webinar di educazione finanziaria e tradizioni religiose animano la giornata del 10 settembre in Molise
REGIONE – Il 10 settembre offre una giornata ricca di appuntamenti tra arte, cultura e tradizioni. Molisenews24.it ricorda cje mostre fotografiche e collettive d’autore animano Civitacampomarano, Termoli e Campobasso, mentre Poste Italiane propone due webinar dedicati alla protezione finanziaria e alla gestione del risparmio. A Pescopennataro, infine, la comunità celebra le sue radici spirituali con la festa in onore di San Luca Evangelista, Sant’Antonio da Padova e della Madonna delle Grazie.
GLI EVENTI DEL 10 SETTEMBRE
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo
Eventi culturali
Poste Italiane propone due appuntamenti dedicati alla formazione finanziaria personale.
Alle 10:00 il webinar “La protezione” affronta il tema della tutela di sé e della famiglia dagli imprevisti. Alle 16:00 l’incontro “Il risparmio e gli investimenti” offre strumenti per comprendere come costruire benessere finanziario nel tempo.
Tradizioni
Pescopennataro celebra la festa in onore di San Luca Evangelista, Sant’Antonio da Padova e della Madonna delle Grazie.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
11 settembre
Sagra degli Arrosticini (Sant’Agapito Scalo – IS): Apertura degli stand gastronomici dedicati ai tradizionali arrosticini e alla cucina locale, accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento serale. (anche il 12)
Festa dell’uva a Riccia
Giuseppe Conte a Campobasso per SaràTalk Live
Le notti d’Oro al Parco Archeologico di Sepino (fino al 1)
12 settembre
Fetsa della Contrada San Rocco a Ripamolisani
Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore
Concerto dei Matia Baza a Pescopennataro
XXIV edizione di Ver Sacrum a Bojano
Una musica può fare… dalle 20.30 in piazza De Sanctis a Ferrazzano
Beer Fest a Larino
La Notte Venafrana a Venaffro
13 settembre
Festival delle erbe a Campobasso
18 settembre
Macchia di Isernia celebra la 53a edizione di Macchie DiVino (fino al 20)
25 settembre
torna al Teatro Savoia di Campobasso il musical “L’Amore e la Misericordia”, con la partecipazione di Claudia Koll