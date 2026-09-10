Eventi in Molise il 10 settembre 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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humus

Mostre d’arte, webinar di educazione finanziaria e tradizioni religiose animano la giornata del 10 settembre in Molise

REGIONE – Il 10 settembre offre una giornata ricca di appuntamenti tra arte, cultura e tradizioni. Molisenews24.it ricorda cje mostre fotografiche e collettive d’autore animano Civitacampomarano, Termoli e Campobasso, mentre Poste Italiane propone due webinar dedicati alla protezione finanziaria e alla gestione del risparmio. A Pescopennataro, infine, la comunità celebra le sue radici spirituali con la festa in onore di San Luca Evangelista, Sant’Antonio da Padova e della Madonna delle Grazie.

GLI EVENTI DEL 10 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo

Eventi culturali

Poste Italiane propone due appuntamenti dedicati alla formazione finanziaria personale.

Alle 10:00 il webinar “La protezione” affronta il tema della tutela di sé e della famiglia dagli imprevisti. Alle 16:00 l’incontro “Il risparmio e gli investimenti” offre strumenti per comprendere come costruire benessere finanziario nel tempo.

Tradizioni

Pescopennataro celebra la festa in onore di San Luca Evangelista, Sant’Antonio da Padova e della Madonna delle Grazie.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 settembre

Sagra degli Arrosticini (Sant’Agapito Scalo – IS): Apertura degli stand gastronomici dedicati ai tradizionali arrosticini e alla cucina locale, accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento serale. (anche il 12)

Festa dell’uva a Riccia

Giuseppe Conte a Campobasso per SaràTalk Live

Le notti d’Oro al Parco Archeologico di Sepino (fino al 1)

12 settembre

Fetsa della Contrada San Rocco a Ripamolisani

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore

Concerto dei Matia Baza a Pescopennataro

XXIV edizione di Ver Sacrum a Bojano

Una musica può fare… dalle 20.30 in piazza De Sanctis a Ferrazzano

Beer Fest a Larino

La Notte Venafrana a Venaffro

13 settembre

Festival delle erbe a Campobasso

18 settembre

Macchia di Isernia celebra la 53a edizione di Macchie DiVino (fino al 20)

25 settembre

torna al Teatro Savoia di Campobasso il musical “L’Amore e la Misericordia”, con la partecipazione di Claudia Koll

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