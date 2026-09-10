Mostre d’arte, webinar di educazione finanziaria e tradizioni religiose animano la giornata del 10 settembre in Molise

REGIONE – Il 10 settembre offre una giornata ricca di appuntamenti tra arte, cultura e tradizioni. Molisenews24.it ricorda cje mostre fotografiche e collettive d’autore animano Civitacampomarano, Termoli e Campobasso, mentre Poste Italiane propone due webinar dedicati alla protezione finanziaria e alla gestione del risparmio. A Pescopennataro, infine, la comunità celebra le sue radici spirituali con la festa in onore di San Luca Evangelista, Sant’Antonio da Padova e della Madonna delle Grazie.

GLI EVENTI DEL 10 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo

Eventi culturali

Poste Italiane propone due appuntamenti dedicati alla formazione finanziaria personale.

Alle 10:00 il webinar “La protezione” affronta il tema della tutela di sé e della famiglia dagli imprevisti. Alle 16:00 l’incontro “Il risparmio e gli investimenti” offre strumenti per comprendere come costruire benessere finanziario nel tempo.

Tradizioni

Pescopennataro celebra la festa in onore di San Luca Evangelista, Sant’Antonio da Padova e della Madonna delle Grazie.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 settembre

Sagra degli Arrosticini (Sant’Agapito Scalo – IS): Apertura degli stand gastronomici dedicati ai tradizionali arrosticini e alla cucina locale, accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento serale. (anche il 12)

Festa dell’uva a Riccia

Giuseppe Conte a Campobasso per SaràTalk Live

Le notti d’Oro al Parco Archeologico di Sepino (fino al 1)

12 settembre

Fetsa della Contrada San Rocco a Ripamolisani

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore

Concerto dei Matia Baza a Pescopennataro

XXIV edizione di Ver Sacrum a Bojano

Una musica può fare… dalle 20.30 in piazza De Sanctis a Ferrazzano

Beer Fest a Larino

La Notte Venafrana a Venaffro

13 settembre

Festival delle erbe a Campobasso

18 settembre

Macchia di Isernia celebra la 53a edizione di Macchie DiVino (fino al 20)

25 settembre

torna al Teatro Savoia di Campobasso il musical “L’Amore e la Misericordia”, con la partecipazione di Claudia Koll