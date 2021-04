Domenica 11 aprile online le Sante Messe per la Domenica delle Palme ma anche visite guidate e concerti di musica classica e contemporanea

REGIONE – Domenica 11 aprile 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, dando ampio spazio alle Sante Messe da poter seguire in diretta streaming; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Con i musei e gli spazi culturali chiusi e gli eventi in presenza vietati in osservanza alle disposizioni governative dettate per arginare la diffusione del Coronavirus, sono tanti gli appuntamenti online a cui poter accedere direttamente da casa con un semplice click e in totale sicurezza: ne abbiamo selezionato per voi cinque (oltre alle Sante Messe, cui é dedicato un paragrafo speciale).

Le Sante Messe

É la Domenica dopo Pasqua e sono tante le Sante Messe trasmesse in streaming: ne segnaliamo alcune. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ e quella dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e dalla parrocchia-santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale su https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/.

Nel pomeriggio, alle 16, Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari” e al Santuario mariano della Guardia, a Genova, la Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it. Alle 18 la diretta della Messa in streaming dalla Basilica di Sant’Antonio Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

ALTRI EVENTI ONLINE

Alle 17 va in scena “Il barbiere di Siviglia”, commedia per musica in due atti di Cesare Sterbini sulla musica di Gioachino Rossini con la Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti e il Coro Claudio Merulo di Reggio Emilia. L’opera sarà trasmessa esclusivamente online e gratuitamente su www.operastreaming.com e sul sito de i www.iteatri.re.it.

Alle 17.30 in streaming sul canale YouTube del Teatro Comunale di Bologna concerto diretto da Stefano Conticello, con al pianoforte: in programma brani di Mozart.

Alle 18 i «Blu70» propongono un coinvolgente spettacolo, dal titolo «Blu70 Story», che ripercorre la loro carriera ultraventennale, ricco di grandissimi successi italiani ed internazionali. La band è formata da Efisio Panzano (voce), Alfredo Perchinenna (basso), Paolo Mauro (tastiere), Antonio Bruno (chitarra), Roberto Cati (batteria) e Alessandro Monteduro (percussioni). Lo spettacolo vedrà la partecipazione straordinaria di Maky Ferrari. Il meglio degli anni Settanta, Ottanta e Novanta da ascoltare ma soprattutto cantare con il gruppo, per farsi piacevolmente trasportare in quegli anni meravigliosi dal forte potere evocativo della musica. Il concerto sarà trasmesso sulle pagine Facebook di Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Comune di Brindisi, Riccardo Rossi Sindaco di Brindisi, Teatro Pubblico Pugliese, Carmelo Grassi, Agenda Brindisi, Brindisi Cronaca, Brindisi Oggi, Brindisi Report, Brindisi Time, Brundisium, Idea Radio nel Mondo, L’Ora di Brindisi, Newspam, Nuovo Quotidiano di Puglia online e ancora sul canale Youtube della Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Alle 20 la soprano Aleksandra Kurzak, accompagnata da Tomasz Wabnic (viola) e Marek Ruszczynski (pianoforte) interpreta brani tratti dal repertorio di Chopin, Schumann, Brahms, Cajkovskij. Il concerto sarà trasmesso in streaming sul sito teatroallascala.org e sui canali Facebook e YouTube del Teatro alla Scala,

Dalle 20 alle 22 visita guidata a Palazzo Barberini di Roma. Collegarsi al link per seguire e partecipare con commenti e domande in tempo reale:http://liveonlinestreaming.net/palazzobarberini/

PROSSIMI EVENTI

Lunedì 12 aprile sarà Zoom il teatro virtuale che ospiterà alle ore 21 Olmo, uno spettacolo di legno di Davide Calvaresi della compagnia 7-8 chili, proposto da Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri, promosso dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura con AMAT. Il protagonista Olmo è un burattino di legno che si trova ad affrontare ogni volta delle sfide. Dalla scrivania di casa il narratore racconta la storia spostandosi con la telecamera negli ambienti dove si trovano i luoghi e le ambientazioni in legnoPer informazioni: 78chili@libero.it.