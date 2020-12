Roberto Saviano presenta online il suo ultimo libro “Gridalo”, Michele Campanella propone le sonate di Beethoven

Alle ore 12 diretta Facebook organizzata dalla casa editrice Aras Edizione per presentare il volume “Non ricordo. Amnesie, vuoti di memoria, rimozione nella letteratura e nel cinema noir” curato da Roberto Danese e Alessandra Calanchi.

Alle 17 presentazione Live Facebook sulla pagina di Libraccio Firenze di “Un Caso Maledetto” di Marco Vichi, con firmacopie in diretta. Per partecipare al firmacopie sarà sufficiente scrivere durante la diretta e l’autore dedicherà il libro che potrà poi essere ritirato in libreria due giorni dopo

Nuova indagine per l’ispettore Giuseppe Lojacono e compagni: Maurizio De Giovanni presenta “Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone”; alle ore 18 sulla pagina Facebook del Circolo dei lettori e su circololettori.it.

Alle ore 18:30 live Facebook sulla pagina del Libraccio di Roberto Saviano che illustrerà il suo ultimo libro “Gridalo”. Un uomo si ferma di fronte alla scuola che ha frequentato a sedici anni e vede uscire il ragazzo che è stato, quello che ancora ha un futuro tutto da immaginare. L’uomo sa che quel ragazzo è solo, e il suo cammino non sarà facile. Vorrebbe poterlo aiutare, ma non gli è concesso. Può però radunare intorno a lui dei compagni di viaggio che lo guidino, che lo facciano sentire meno solo, perché i nostri destini individuali compongono, insieme, l’unica grande avventura della storia umana.

In live streaming dal Salone di Palazzo Chigi Saracini a Siena, ale 21 Michele Campanella inaugura la 98esima stagione “Micat in Vertice” con le Sonate op. 109, 110, 111 di L. van Beethoven. Per iscriversi e seguire gratuitamente il concerto in Stereo Full HD su Chigiana Digital, la nuova piattaforma digitale dell’Accademia Chigiana: https://digital.chigiana.org

In attesa della riapertura dei musei, la Galleria Nazionale delle Marche e l’associazione “La Caccia al Teshorror” metteranno alla prova l’attenzione del pubblico e degli appassionati d’arte proponendo l’originale gara on line “Il Dipinto segreto”. Una serata all’insegna del divertimento in cui ci si potrà sfidare nel mettere alla prova spirito di osservazione, memoria visiva, cultura artistica e…prontezza di riflessi. Sulla pagina facebook della Galleria Nazionale delle Marche (https://www.facebook.com/PalazzoDucaleUrbino) verrà pubblicato il dettaglio di un quadro del Museo urbinate.

“I Solisti Veneti” trasmetteranno suonando dal vivo a Lendinara, dall’Abbazia di Santa Maria del Pilastrello. Il concerto vanta la presenza di Roberto Rigo alla tromba e di Gianantonio Viero e Giuseppe Barutti ai violoncelli; si tratta di tre storici Solisti, musicisti acrobatici da sempre molto cari al pubblico. Appuntamento alle 21 sul canale YouTube de “I Solisti Veneti”: (https://www.youtube.com/channel/UCPc6oVlg514Ju_BaPAAq3mw“).

Quarto appuntamento per “Giallo Foligno” nel Palazzo comunale di Foligno, in programma e alle 21,30, l’iniziativa di lettura pubblica ambientata nei più significativi luoghi storici della città, che può essere visualizzata sulla pagina Facebook del Comune di Foligno. Andrà in onda la lettura del racconto “Buon Natale Rocco!”, scritto da Antonio Manzini e interpretato da Mauro Formica della compagnia teatrale “Al castello”.

E per finire, come di consueto, uno sguardo a cosa accadrà domani, sabato 12 dicembre. Come si parla di fotografia in un podcast? Come si crea un interesse in un pubblico anche senza la mediazione delle immagini? Di questo e molto altro ancora se ne parlerà alle 20.30 con Alessio Bottiroli del podcast e canale YouTube On the nature of light, con Chiara Malaspina curatrice del podcast Sulla Fotografia e con Melissa De Bernardi che conduce Ottica in fissa (https://us02web.zoom.us/j/85686886434?pwd=TU9WNkYvVkt0Tm12ZXJxYmdxczh5UT09&fbclid=IwAR0tdg_veho-P9YRBAlLdWGJwpiixrc7EZoJxC8NidZjuQMjw_UNTNNXQFk).