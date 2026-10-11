Eventi in Molise dell’11 ottobre 2026: mostre, Giornate FAI d’Autunno, Festa della Mela, trekking, musica e teatro

REGIONE – L’11 ottobre il Molise propone un ricco calendario di appuntamenti tra arte, cultura, tradizioni e spettacolo. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre fotografiche e d’incisione alle Giornate FAI d’Autunno, passando per sagre dedicate ai sapori del territorio e iniziative all’aria aperta, non mancano occasioni per scoprire le eccellenze regionali. Spazio anche alla musica e al teatro, con eventi in programma a Termoli, Agnone e Ferrazzano che coinvolgeranno appassionati di ogni età.

GLI EVENTI DELL’11 OTTOBRE

Mostre d’arte

Mostra Fotografica “AGROSFERA” ad Isernia: Un percorso visivo che celebra la tradizione e l’innovazione degli operatori della filiera agroalimentare italiana. Presso Living, in Via Molise snc; fino al 18 ottobre (da giovedì a sabato)

Al Circolo Sannitico di Campobasso torna la Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea. Fino al 25 ottobre

Elisa Giardina Papa: Blu a occhiu nuru (Termoli): Dal 23 ottobre 2026 al 30 gennaio 2027 sempre al MACTE. L’artista (vincitrice del Premio Mostra) porta un’esposizione personale dedicata alla storia dell’isola scomparsa nel Mediterraneo.

Sagre e sapori del territorio

Ultimo giorno della storica manifestazione, giunta alla 283ª edizione e considerata la più antica del Molise, Quest’anno si rinnova con il format “Fierafiliera”, che affianca all’esposizione tradizionale momenti dedicati al networking e alla valorizzazione delle produzioni locali. Fino all’11 ottobre

A Castel del Giudice la 9ª Festa della Mela, due giorni tra prodotti biologici, street food, artisti di strada, visite guidate e valorizzazione del territorio.

Giornata Nazionale del Camminare a Campobasso

Campobasso celebra la Giornata Nazionale del Camminare con due appuntamenti gratuiti in programma anche per la giornata di domani, domenica 11 ottobre. L’iniziativa propone percorsi all’insegna della mobilità sostenibile e della scoperta del territorio, alternando un suggestivo trekking urbano tra i giardini cittadini a una passeggiata naturalistica immersa nella cornice storica e paesaggistica di Monte Vairano.

Giornate FAI d’Autunno

Tornano nel fine settimana del dieci e undici ottobre le attese Giornate FAI d’Autunno, l’appuntamento nazionale dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico italiano. Per questa edizione in Molise, il grande protagonista designato è Palazzo Magno a Campobasso,

Teatro

All’Auditorium Comunale di Via Elba,, appuntamento con Termoli Musica 2026. Sul palco il chitarrista e compositore Vito Nicola Paradiso

Si apre la stagione del Teatro Italo Argentino di Agnone con “La Mandragola – Facetissima commedia dell’arte

Nuovo appuntamento per il Loto Link Festl Teatro del Loto di Ferrazzano: per Brecht

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

12 ottobre

A Campobasso si terrà l’incontro “La cooperazione negli scenari economico-sociali: sfide e prospettive”,. Presso la sede di Confcooperative Molise, dalle 15.30 alle 18.30

23 ottobre

Cantine Di…Vine a Guardiaregia (fino al 25)