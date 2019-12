I principali eventi in Molise di giovedì 12 dicembre 2019: concerto di Natale e documentario sul Matese a Campobasso, Campane tibetane and chocolate cake a Vinchiaturo

CAMPOBASSO – Giovedì 12 dicembre con nuovi eventi dall Molise, ecco i principali. A Campobasso dalle 15.30 accensione dell’albero della sostenibilità, iniziativa di Legambiente presso l’area esterna del Centro di Salute Mentale, Centro Diurno in via san Lorenzo 7. Proseguono le mostre al Palazzo Ex Gil e Museo dei Misteri: SinTesi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, quella di Pino Bertelli “I volti di Poietika” (stessi orari) e Presepi & Tradizioni dalle 16.30 alle 19.30. In Piazza Vittorio Emanuele II invece si potrà utilizzare la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Al Circolo Sannitico ore 18 ci sarà la presentazione del Calendario 2020 “Sito Archeologico di Pietrabbondante”. Alle 19.30 Cinema Alphaville propone Le Forre del Matese in 360 a cura di AUSF Molise e INCAS Produzioni. Si tratta della proiezione del documentario “Matese 360” con interventi. In serata torna Il Cervellone al Binario 1 Cafè Club (21). Al Teatro Savoia ci sarà il Concerto di Natale per il Molise, omaggio a Severino Gazzelloni con l’orchestra internazionale di flauti del Conservatorio Nazionale di Santa Cecilia in Roma. Ingresso libero. Al Kudetà Cena Gourmet Food Pairing (prenotazioni al 08741953855) mentre al Matrix Bistrot aperitivo degustazione formaggi miele e marmellate. Visita guidata ai rifugi sottoterranei e cena con proiezione a Mazzamaurielle Bruschetteria & Wine Experience presso Campobasso Underground (Info: 3288627594 – 3397917644).

A Termoli menù a tema presso i ristoranti del borgo antico per “Letteratura e cibo – A tavola nel borgo con Montalbano”.

IX edizione della mostra del presepe presso i Locali del Santuario Madonna di Fatima a Bagnoli del Trigno mentre a Trivento c’è l’albero ad uncinetto e il mercatino natalizio.

Libri stellati al Palazzo Norante di Campomarino (16.30) mentre all’Istituto Tecnico Agrario e per Geometri “San Pardo” di Larino la 2^ Settimana della cultura dell’olio e dell’olivo in Molise (18-20). All’Arianna Braccio Massage Therapist di Vinchiaturo invece Campane tibetane and chocolate cake (19). Si tratta di una serata rilassante e di convivialità in compagnia di un ospite davvero speciale: Martina Caserio, operatrice olistica che si occuperà di armonizzazioni sonore e vibrazionali. L’armonizzazione sonora di gruppo è un’esperienza guidata tramite il suono di queste ciotole ed altri strumenti quali gong, ocean drum, carillon.. Quando i suoni armonici vibrano intorno e dentro di noi tendono a ristabilire un grado di ordine, risuonando a varie frequenze e su diversi livelli ed aspetti (info e prenotazioni 3297151166). Prosegouno a Venafro fino al 15 dicembre i mercatini di Natale nella tecnostruttura della Villa Comunale.

