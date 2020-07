Pranzo in giardino a Ripalimosani, nuovo appuntamento musicale a Villa De Capoa, degustazioni a Luppolover

REGIONE – Domenica 12 luglio 2020 nuova giornata di eventi in Molise. Prosegue il Campus estivo a Termoli presso il campo sportivo Difesa Grande a cura di ASD Cammina in salute con l’amico bastoncino, Nordic Walking PabMed. Fino al 12 luglio “Matese: cime per pochi” Occhito Riding Holidays organizza un viaggio ineguagliabile come paesaggi e natura ma al tempo stesso riservato a cavalieri e cavalli esperti. Quattro giorni immersi nella natura più selvaggia ed incontaminata, ad alte quote.

L’11 e 12 luglio Acquatrekking con la risalita del corso del fiume controcorrente con delle particolari tute fino ad arrivare alla cascata Schippo. Presente guida AIGAE specializzata (info e prenotazioni al 3454325380). L’attività sarà conclusa con una visita alle spettacolari Cascate di Carpinone.

Il 12 luglio a Coriolis by Eden a Ripalimosani “Pranza in giardino” con menù a 20 euro (quadrelli di chianina e cardoncelli, pomodorini di collina e scaglie di pecorino al pistacchio; delizie millefoglie di melanzane e provola affumicata, reale di vitellino all’Orloff con tortino campestre; sorbetto al pompelmo; entrée con prosecco e sfizioserie dello Chef). Info e prenotazioni entro l’11 luglio ai numeri 333.8524371 e 329.4512596.

In Foresta organizza dalla sorgente alle cascate del Volturno con partenza dalle 9 presso Abbazia di Castel San Vincenzo (info al 328.9266524). Nuovo appuntamento con Musica in Città a Villa De Capoa in “What a wonderful world” con Emiliano De Marco e Marco Petti.

A Termoli la Birreria Luppolover organizza “Beer Soul” con degustazione birre e musica soul (prenotazioni al 3296123953).

Alle 15.30 evento online Radio live a cura di Dj Lino di Domenico.

Sentieri di Consapevolezza – Gruppo esperenziale di Gestalt Therapy condotto da Mimmo Ciavarelli al Valcocchiara Retrat di Montenero Val Cocchiara fino al 12 luglio.

Ricordiamo che al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli prosegue la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Prosegue anche la mostra Women_Art_Human Rights for Peace a Palazzo Gil fino al 24 luglio. Esposizione dedicata all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza delle Nazioni Unite.

Indetta la Prima Edizione del concorso “Campobasso in fiore”, che si svolgerà a Campobasso dal 27/06/2020 al 31/08/2020. Sono aperte le iscrizioni fino al 10 luglio per il workshop fotografico a cura di Lello Muzio in programma con 5 incontri settimanali.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

PROSSIMI EVENTI

Pozzo & Drop il 15 luglio alle 20 al Pozzo dei Rospi wine bar and store di Campobasso.

Il 17 luglio al Bahia Café aperitivo musicale con Button Stone dalle 19.

Il 17, 24 e 31 luglio a Oratino seconda edizione dell’Oratino Beer Fest in contrada Peschiatura.

Il 18 e 19 luglio si organizza un Campeggio in località San Donato presso Carpinone (info al 348.5921343). Stessi giorni per Acquatrekking lungo il fiume Carpino a cura di MoliseExplorer (info al 345.4325380).

Il 19 luglio “Un tuffo indietro nel tempo” alla scoperta della preistoria con visita al centro storico e cascate, laboratorio didattico sulla preistoria con Francesco Boschi per bambini e famiglie.

Il 25 luglio alla scoperta di Agnone e Cascate del Verrino dalle 9 alle 18.

Domenica 26 luglio Corso base pizza napoletana amatoriale dalle 15 alle 18.30 presso il Caseificio Valle Verde. A Civitanova del Sannio escursione e yoga dalle 9.30.

Dal 31 luglio al 2 agosto all’Oasi delle Mainarde sul Lago di Castel San Vincenzo (IS) kayak, wind surf e kite surf. Stesse date per l’evento di Capo D’Acqua Experience “Eremi, vette, rifugi e cascate in Molise”.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni 18 luglio, 1 agosto, 8 agosto, 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.