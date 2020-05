Ricette e intrattenimento musicale sulle pagina Facebook. Tra i temi delle dirette anche l’importanza del Prodotto Tipico

REGIONE – Martedì 12 maggio 2020 la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Suggeriamo pertanto una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook e social in generale.

Sulla pagina Termoliwild (@termoli.wlid) troviamo alle 16 racconti e favole per bambini, alle 17 il canto libero di Luca Canale direttamente dal salotto di casa. Alle 18 spazio alle ricette di Giuliana Ragone che presenta “le sise delle monache”, ricetta storica a cura di Fernanda Pugliese. In serata alle 21.30 troviamo Termoli GUAI con scritto, diretto e interpretato da Roberto, Checco&Peppe. Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale.

Apprendiamo da L’Opinionista tra gli altri eventi del giorno anche quello alle 17 in diretta Facebook sulla pagina di Libri Mondadori, incontro con Franco Nembrini, Gabriele Dell’Otto e Alessandro D’Avenia. Ancora una volta, Franco Nembrini troverà le parole più semplici e toccanti per avvicinarci al testo di Dante e farci sentire quanto esso abbia a che fare con la nostra quotidianità. “Il Purgatorio” racconta Nembrini è la cantica del cambiamento. Sempre alle 17 il salotto di Radio Caffe Criminale (sulla pagina Facebook) con Patrizia Fanelli e Michele Cucuzza. Alle 18:30 sulla pagina Facebook Alberghi Tipici Riminesi, con il supporto del giornalista Luca Ioli, si parlerà dei seguenti argomenti: l’importanza del Prodotto Tipico come valore aggiunto all’offerta turistica riminese; la Rebola, un vino bandiera come ambasciatore territoriale; attrattività turistica: quali sono i nostri punti forti; la nuova azienda agricola: prospettive sinergiche. Contemporaneamente in diretta streaming su Facebook e Youtube, MicroMega intervisterà Fabrizio Barca, autore di “Un altro lavoro è possibile”, uno dei saggi della sezione “Fondata sul #lavoro” – dedicata ai 50 anni dello Statuto dei Lavoratori.

PROSSIMI EVENTI

Sulla pagina facebook Termoliwild il 14 alle 21.30 Il Buco Nero comic live, show comico a cura del trio Il Buco Nero diretto da Jem Cinzia Art (Gemma Cavallaro) Luca Captain Pellauz Grassia (Luca Grassia) & Antonio Mustillo. Il 15 alle 17 allenamenti a corpo libero diretti dalla Dr.ssa Grazia Lecce presso la palestra Malibù Academy di Termoli (CB).

